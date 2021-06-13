Silikon Vadisi çıkışlı Leo AR Teknasyon’dan yatırım aldı

Teknasyon, artırılmış gerçeklik teknolojisi ile bulunulan ortama gerçek vakitli olarak 3D nesneler ekleyip görüntü çekilmesini sağlayan Silikon Vadisi çıkışlı uygulama Leo AR’ın yatırımcısı oldu.

Teknasyon, başarılı bulduğu teşebbüsleri Rockads programına dâhil ederek küresel pazardaki büyümelerini desteklemeye sürat kesmeden devam ediyor. Yatırım yaptığı teşebbüslerin de tıpkı biçimde Rockads programından yararlanmasını sağlayan Teknasyon’un bu yıl gerçekleştirdiği ikinci yurt dışı yatırımı, Silikon Vadisi çıkışlı artırılmış gerçeklik uygulaması Leo AR oldu.

Leo AR, Apple tarafından pek çok sefer “Günün Uygulaması” seçildi

Birinci şirketini Snapchat’e satan Dana Loberg ve Türk teşebbüsçü Şahin Boydaş tarafından 2017 yılında hayata geçirilen Leo AR uygulaması için; insanların etraflarındaki dünyaya farklı bir gözle bakmalarını, hayal kurmalarını ve yaratıcılıklarını kullanmalarını sağlayarak herkesin içindeki sanatçıyı ortaya çıkarmasına imkan tanıyor. Ayrıyeten, kullanıcıların bulundukları çevreyi yine tanımlamalarını ve hayatlarına cümbüş katmalarını amaçlıyor. Kullanıcılarına kütüphanesinde bulunan 1500’ün üzerinde 3D nesnesinden birini seçme fırsatı sunan Leo AR’da şimdiye dek 8 milyondan fazla görüntü üretildi. ABD’de Apple tarafından tekraren “Günün Uygulaması” seçilen Leo AR, dünya çapında çok sayıda ülkenin uygulama marketinde yer alıyor. Artırılmış gerçeklik pazarının değerli oyuncularından biri olan uygulama; Great Oaks Ventures liderliğinde aldığı 3 milyon dolarlık yatırım cinsinde Teknasyon’un yanında IVP’den Dennis Phelps, Deutsch Telekom, Betaworks ve Facebook’tan da yatırım aldı.

Leo AR, Teknasyon’un küresel çaplı büyümedeki bilgi ve deneyimlerinden de faydalanacak

Leo AR CEO’su Dana Loberg, Teknasyon’dan aldıkları yatırım hakkında: “Leo AR olarak artırılmış gerçeklik alanındaki büyümemizi sürdürürken Teknasyon’dan aldığımız yatırım ve dayanak bizi heyecanlandırıyor. Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarımıza saniyeler içerisinde AR görüntülerini oluşturmalarını sağlayacağımız ve bunu her yaştan insanın çarçabuk kullanacağı biçimde ürünleştireceğimiz için çok memnunuz. Leo AR olarak; büyümemize ve genişlememize devam ederken Teknasyon üzere küresel B2C alanında veri bazlı pazarlama yolları konusunda önemli bilgi, tecrübe ve deneyime sahip olan, bunu Rockads programı altında ekosistem ile paylaşan bir yatırımcı partnerimiz olması kusursuz.” dedi.

Teknasyon CIO’su Onur Kurugöl, Leo AR’a yaptıkları yatırımı şöyle kıymetlendirdi: “Artırılmış gerçeklik teknolojisini ve bu teknoloji ile üretilen teşebbüsleri büyük bir ilgiyle takip ediyoruz. Leo AR, bu alanda muvaffakiyetini kanıtlamış ve her geçen gün kendisini yenileyerek ileri taşıyan, küresel ölçekte ses getirecek bir uygulama. Biz de Teknasyon olarak insanların severek ve eğlenerek kullandığı, teknolojideki yenilikleri cesurca kullanan ve globalde büyüme gayesi olan Leo AR üzere teşebbüslere yatırımlar yapmaya; yatırımcı kimliğimizden daha da değerlisi Rockads programımızın çatısı altında globalde edindiğimiz bilgi, birikim ve deneyimleri bu teşebbüslerle paylaşarak küresel büyüme dayanağı veren bir partner olmaya devam edeceğiz.”

Rockads, teşebbüsleri küresel pazarda büyütmeye devam ediyor

Teknasyon, Rockads programı dâhilinde verdiği takviyeyle yurt içi ve yurt dışı taşınabilir uygulama teşebbüs ekosistemini geliştirmeye devam ediyor. Hâlihazırda 102 teşebbüsün dâhil olduğu Rockads programının 55 bireyden oluşan deneyimli grubu; artan küresel rekabet ortamında teşebbüslerin sürdürülebilir bir büyüme performansı sağlamaları ve durumlarını sağlamlaştırmaları için kesim öngörüleri, rakip tahlilleri, gaye pazarların tespiti, kreatif hazırlığı, monetizasyon, müşteri hayat ömrü ve kârlılıkların artırılması üzere alanlarda danışmanlık veriyor; yaptığı eğitimler ve webinarlar ile küresel büyüme deneyimlerini Teknasyon’un yatırım yaptığı teşebbüslerin de dâhil olduğu Rockads ekosistemine aktarıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı