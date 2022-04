Şimdi tüm futbol liglerinde her maç Kral Oran

iddaa’da bahisseverler, bu haftadan itibaren yerli ve yabancı tüm futbol liglerinde oynanan her karşılaşmaya Kral Oranlarla kupon yapabiliyor, 4 maçlık bir kuponda normalden yüzde 22 oranında daha yüksek kazanç elde ediyor. iddaa’nın yeni dönemi, Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle taçlanıyor. Fenerbahçe’nin galibiyetine 1,85, Galatasaray’ıngalibiyetine 3,50 oran verilirken mücadelenin berabere bitmesinin oranı ise 3,45 olarak belirlendi.

Türkiye’nin ilk ve tek sabit ihtimalli spor tahmin oyunu iddaa’da heyecan bir kat daha arttı. Daha önce her hafta 10 futbol ligi ile UEFA liglerinden seçili 3 maç için daha yüksek oran şansı yakalayan bahisseverler, artık yerli ve yabancı tüm futbol liglerinde oynanan her karşılaşmaya Kral Oranlarla kupon yapabiliyor. Kral oranlar, canlı bahisleri de her zamankinden daha heyecanlı hale getiriyor.

Bahisseverlerin ilk tercihi

Sadece Türkiye genelindeki beş bine yakın Mahallenin Güzel Bayisi ile iddaa ve iddaa mobil uygulamasından daha yüksek oranlarla yapılan kuponlar, artık daha çok kazandırıyor. Yeni dönemde yerli ve yabancı liglerin tamamında oynanan tüm futbol maçlarına verdiği Kral Oranlarla en yüksek kazancı vaat eden iddaa, bu hamlesiyle bahisseverlerin ilk tercihi olmaya devam ediyor.

Yüzde 22’ye kadar daha yüksek kazanç

Bahisseverler, tek maçlı kuponda yüzde 5, 2 maçlı kuponda yüzde 10, 3 maçlı kuponda yüzde 16, 4 maçlık bir kuponda ise toplamda, normalden yüzde 22 oranında daha yüksek kazanç elde ediyor. Yüzlerce maça kral oralarla kupon yapma şansı elde eden bahisseverler, örneğin 4 maçlık bir kuponda 100 lira yerine 122 lira kazanabiliyor.

Süper Lig’de Derbi Heyecanı

iddaa’nın yeni dönemi, bu hafta Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle taçlanıyor. 10 Nisan Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray maçında, Süper Lig’e üçüncü sırada devam eden Fenerbahçe’nin galibiyetine 1,85 oran verilirken Galatasaray’ın galibiyetine 3,50 oran verildi. Mücadelenin berabere bitmesinin oranı ise 3,45 olarak belirlendi.

Lider Trabzonspor Gaziantep Deplasmanında

Yoğun sis nedeniyle Cumartesi günü oynanacak Gaziantep-Trabzonspor maçında, Gaziantep’in galibiyetine 3,20, lider Trabzonspor’un galibiyetine 2,04 oran çıktı. Cumartesi günü aynı saatlerde oynanacak bir diğer karşılaşma olan Beşiktaş-Alanyaspor maçında ise Beşiktaş’ın galibiyetine verilen oran 2,40, Alanyaspor’un galibiyetine verilen oran 3,95 olarak açıklandı.

iddaa bayilerinde temas yok, ‘Kısa Kod’ var

Artık bahisseverler, ‘Kısa Kod’ ile bayilerden temassız bir şekilde oynayabiliyor. iddaa ve iddaa mobil uygulamasından kuponunu hazırlayan bahisseverler, ‘Kısa Kod’la oyna’ butonuna tıkladıktan sonra altı haneli kısa kod ve QR koduna sahip oluyor. Bu kodlarla iddaa bayisine gidip, hazırlamış olduğu kuponu bir daha doldurmadan kolaylıkla oynayabiliyor. Ayrıca iddaaseverler, Kral Oranlar ile her hafta belirlenen maçlarda sadece beş bine yakın sabit iddaa bayisi iddaa ve iddaa’un mobil uygulamasına özel daha yüksek oranlarla kupon yapabiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı