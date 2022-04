Şimdi Yandık vizyona giriyor

Yapımcılığını 100’den fazla ülkede yayınlanmış ve ihracat birinciliği de dahil sayısız ödül almış birçok dizi ve tv programına imza atmış H. Hakan Eren’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Onur Aldoğan’ın oturduğu ONN Medya Türkiye imzalı ‘Şimdi Yandık’ filminin çekimleri tamamlandı.

‘Şimdi Yandık’ 3 Haziran’da vizyona giriyor

Oyuncu kadrosunda Ersin Korkut, Tarık Pabuççuoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Murat Akkoyunlu, İrfan Kangı, Orçun Kaptan, Sinan Taşkan, Seda Demir ve Esra Sönmezer gibi başarılı oyuncuların yer aldığı ‘Şimdi Yandık’ filmi 3 Haziran’da sinemaseverlerle buluşuyor.

Türkiye’de bir ilke imza attı

‘Şimdi Yandık’ filminin ön hazırlık süreci titizlikle yürütüldü. Teknik ekip ve donanım bakımından Hollywood standartlarında kurulan ONN Stüdyoları’nda çekimler 3 haftada tamamlandı.

Platoda ev dekoru kurdular

İstanbul Çekmeköy’de kurulan ve içinde sonsuzluk stüdyosu, ses, dublaj ve montaj bölümlerinin de olduğu stüdyoda 3 oda 1 salon şeklinde eve çevrildi. Bu sayede sert geçen kış aylarına rağmen yaz günü gibi set kuruldu.

‘Şimdi Yandık’ Hikaye

Aynı evde yaşayan 3 eski arkadaşın gün boyunca başından geçen komik olayların karşılıklı ilişkiler üzerinden anlatıldığı ve komşu, mahalleli ve akla gelmeyecek bir sürü karakterin aynı gün içinde eve gelmesiyle tımarhaneye dönen ev ortamında geçen kahkaha garantili bir durum komedisi.

Yönetmen Görüşü: Onur ALDOĞAN

Vodville komedisi tarzı ile Türk sinemasına yeni bir film kazandırmak amacıyla yola çıktığım bir proje “Şimdi Yandık”. Filmde amacım her biri kendini kanıtlamış usta komedyen ve tiyatrocuları bir araya getirerek, senaryoyu oyuncuların yetenekleri ile de harmanlayarak ülkemizde pek de örneği olmayan bir durum komedisi yaratmaktı. Bunu da tam olarak başardığımızı düşünüyorum. Film aslında kısaca baskı altında olan iyi niyetli ve komik bir karakterin içinde bulunduğu durumu gizlemek için doğaçlama ne kadar yalan söyleyebileceği, ortaya çıkmak üzere olan gerçeği daha ne kadar saklayabileceği ve hatta bu duruma kimleri ne şekilde alet edebileceği durumunu kişilerin birbirleriyle olan ilişkileri üzerinden anlatıyor. Filmin mizahi anlayışı, kadın erkek ilişkilerinin anlam karışıklığını ve cinsiyet ayrımının temelde kişilerin olaylara bakış açılarında ortaya koydukları değişiklikleri ele alıyor. Filmi yazarken ve çekerken amacım filmi izleyen her kesimden ve her yaştan insanın olabildiğince keyif alarak doyasıya gülebileceği keyifli bir komedi olmasıydı. Artık heyecanla Şimdi Yandık’ın vizyona girmesi ve salonda değerli sinema izleyicisi ile buluşması için gün sayıyorum.”

Künye

Yapım: ONN Medya

Yapımcı: H. Hakan Eren

Yönetmen ve Senarist: Onur Aldoğan

Proje Tasarım: Onur Aldoğan

Uygulayıcı Yapımcı: Özgür Yılmaz

Dağıtım: CGV Mars

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı