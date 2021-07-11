Simge Pınar, Yeni Şarkısını Dinleyicilerle Buluşturdu: “Cevap”

Alternatif müzik sahnesinin kıymetli isimlerinden Simge Pınar, yeni müziği “Cevap”ı Universal Music Türkiye etiketiyle bugün yayımladı. Kelamları ve bestesi genç sanatkara ilişkin olan müziğin prodüktörlüğünü Efe Demiral üstlendi.

Simge Pınar, yeni müziğini şu sözlerle açıklıyor:

“Cevap, ikinci albümüm “sevgideğer”den paylaştığım birinci tekli. Başımdaki müziği tam olarak ortaya koyabildiğimiz, bir arada çalıştığım herkesin ruhundan bir modül taşıyan, ikinci albüm seyahatimde bana katkısının çok olduğuna inandığım müziğim. Ağır gitarlarla bezeli aranjmanı, bu müziğin anlatmak istediğini bütünüyle yansıtıyor: kendimizden diğer her yerde aradığımız karşılıkların aslında içimizde olduğunu.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı