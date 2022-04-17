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Ana Sayfa Kültür & Sanat 17 Nisan 2022 13 Görüntüleme

Simge’den 2 Gece Üst Üste İstanbul Çıkarması

Simge’den 2 Gece Üst Üste İstanbul Çıkarması

Simge Cuma Jolly Joker Private, Cumartesi Jolly Joker Vadistanbul Sahnesinde

Sevenlerine Unutulmaz 2 Gece Yaşattı

Sahnesinde ağırladığı sanatçılarla, eşsiz lezzetleriyle ve boğaz manzarasıyla yılın popüler mekanları arasındaki Jolly Joker Private, Türk pop müziğinin sevilen sesi cuma gecesi Simge’yi ağırladı. 16 Nisan Cumartesi akşamı ise Simge Jolly Joker Vadistanbul’da hayranlarıyla buluştu.

2 gece üst üste Jolly Joker mekanlarında konser veren göze hitap eden şıklığı ile sahnede parlayan Simge sevilen şarkılarıyla misafirlere unutulmaz anlat yaşattı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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