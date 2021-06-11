Sınav esnasında ‘anda kalmak’ stresi azaltır

İmtihanlara sayılı günler kaldı. Öğrencilerin heyecanla beklediği, Liselere Giriş İmtihanı (LGS) 6 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. Üniversiteye girmeye hazırlananlar ise 26 ve 27 Haziran’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ter dökecek. Pandeminin gölgesinde imtihana hazırlanan öğrenciler, salgının getirdiği korkunun yanında imtihan gerilimiyle de baş etmeye çalışıyor. İstinye Üniversitesi (İSÜ) Psikoloğu Saime Serpil Özgül, imtihana girecek öğrencilere tekliflerde bulunarak, imtihan telaşının baş edilmesi gereken bir durum olmadığını belirtti.

Belirli ölçüdeki telaş olağan ve gerekli

Belirli ölçüdeki imtihan tasasının olağan olduğunu belirten İSÜ Psikoloğu Saime Serpil Özgül, dengelenebilen korkunun herkes için gerekli olduğunu söz ederek şunları söyledi: “Bir çeşit belirsizlik duygusu olan tasa, bir noktada hayatımızın sürekliliğini devam ettirebilmek için tedbir olarak yer alabiliyor. Dengelenebilen bir dert herkes için gerekli. Bu sebeple imtihan korkusunu başa çıkmak, gayret etmek, savaşmak üzere kavramlarla açıklamak çok yanlış. İmtihan tasası baş edilmesi gereken bir durum değil zira bu tasaya kâfi ölçüde müsaade verdiğiniz takdirde; eksiklerinizi görebilir, yapamadığınız hususların üzerine eğilerek, başarısız olduğunuz alanlarda daha çok soru çözerek kendinize olan itimadınızı arttırabilirsiniz.”dedi.

‘Anda kalmak’ gerilimi azaltmaya yardımcı

İmtihana hazırlık sürecinde olduğu kadar imtihan esnasındaki tavır ve davranışların da kıymetli olduğuna dikkat çeken Özgül, şunları söylüyor: “Kaygı nedenlerinin üst üste geldiği bu devirde ve hatta hayatın olağan aktığı vakitlerde dahi korkularımızla başa çıkmanın en değerli yollarından biri ‘anda kalmak’ metodu. Hayatımızdaki gerilimi azaltan bir metot olan ’anda kalmak’, şuurlu farkındalık olarak da kullanılıyor zira keyifli olabilmek anda kalınabildiğinde mümkün. İmtihan esnasında da anda kalmak kıymetli. Adaylar imtihan esnasında ‘Şunu yapsaydım, bunu okusaydım’ üzere geçmişe takılmak ya da ‘Sınavdan sonra her şey bitecek, ya kazanamazsam’ üzere gelecek ile ilgili niyetlerini ve telaşlarını bir kenara bırakmalı. O anda yalnızca imtihana ve sorulara odaklanmalılar. An içinde yaptığınız işlere yoğunlaştığınızda keyifli olduğunuzu ve başarılı olmaya daha yakın olduğunuzu göreceksiniz.”dedi.

Veliler dertlerini öğrencilere yansıtmamalı

Bu süreçte ailelere birtakım vazifeler düştüğünü belirten Özgül, velilere ise şu tekliflerde bulunuyor: “Başarılı olma derdi imtihana hazırlanan her öğrencinin yaşadığı bir süreç. Ailelere de birtakım vazifeler düşüyor. Velilerin kendi korkularını öğrencilere yansıtmaması gerekiyor. Veliler öğrencilere yaşadıkları korkuyu anlayabildiklerini göstermeli ve onların inançta olduğunu hissettirmeli. Çocuklara ‘ailem için başarmalıyım’ misyonu yüklenmemeli. Beklentiler devreye girdiğinde çocuklar, imtihanı kazanamadıkları takdirde aileleri tarafından sevilmeyeceğini düşünebilir. Çocuklarımızı yalnızlığa itmemeye daha çok ihtimam göstermemiz gereken bir devirdeyiz.”dedi.

Hibya Haber Ajansı