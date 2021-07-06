Sınav kaygısı ile baş etmenin yolları

Hayatımızda pek çok değişikliğe neden olan koronavirüs salgını sırasında bilhassa imtihana hazırlanan gençler, uzaktan eğitimin sürecinin de tabloya eklenmesi ile daha fazla gerilim ve dert yaşadı. Tüm bunlar beraberinde akademik marifetlerde ve başarıda meselelere neden oldu. İmtihan telaşının çocuğun günlük ömrünü, okul muvaffakiyetini etkilediğini belirten Liv Hospital Ulus Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Seher Akbaş sınava girecek gençlerin ailelerine kıymetli tavsiyelerde bulundu.

İmtihan tasası çocuğun ders çalışmasını, dikkatini, okul muvaffakiyetini ve günlük hayatını olumsuz tesirler

Telaş; kişinin bir uyaranla karşılaştığında yaşadığı bedensel, duygusal ve zihinsel çok uyarılmışlık halidir. İmtihan tasası ise bu çok uyarılmışlık halinin imtihandan evvel, imtihan esnasında ve imtihandan sonra yaşanmasıdır. İmtihan derdinde imtihanın kendisi gerilime yol açmaz, imtihanın kişi tarafından algılanış biçimi tasaya neden olur. Bu nedenledir ki kimi öğrenciler imtihanlarda çok rahat ve başarılıdır, kimileri ise korkulu ve başarısız olur. Karşılaştıkları olayları felaketleştirme ya da abartma eğiliminde olan çocuk ve ergenlerde, telaş duyulan bir durumun dehşetli olacağı ve felaketle sonuçlanacağı tarafındaki mantıkdışı bir inanç, ekseriyetle tasaya eşlik etmektedir. İmtihanın tehlike yaratan bir durum olarak düşünülmesi telaşa neden olur. Zihnin daima imtihan anı ve imtihan sonrası olacaklarla (hayal kırıklığı gibi) meşgul edilmesi ve bu hususta telaş duyulması, imtihan tasasının yaşanmasına yol açar. İmtihan tasası çocuğun ders çalışmasını, dikkatini, okul başarını ve günlük ömrünü olumsuz tesirler.

Neden imtihan telaşı yaşarlar?

Mükemmeliyetçi kişilik yapısı

Yüksek beklenti seviyesi

Makus çalışma alışkanlığı

Vazife ve sorumlulukları erteleme

Başarısız olma ve değerlendirilme korkusu

Yorgunluk, uykusuzluk ve yanlış beslenme

Her durumu felaketmiş üzere algılama

İmtihan telaşının tahlilinde ebeveynlere teklifler

Anne ve babanın kendi beklentileri ile çocuğun kapasitesi-sınırları ortasında gerçekçi bir istikrar kurulmalıdır.

Anne ve babalar çocuğun çalışma isteğini arttırmak niyetiyle “Bu kadar çalışmakla kazanamazsın”, Az bir vakit kaldı, bizi mahcup etme” üzere korkuyu arttırıcı yaklaşımlardan kaçınmalıdır.

Çocuk imtihan hakkında konuştuğunda çocuk yorumsuz; ama anlayarak, empati göstererek dinlenmelidir. Böylelikle gerçek hislerini anlanmış olur. Bu konuşmalarda çocuğun başarısıyla ve başarısızlığıyla anne ve baba tarafından kabul edildiği hissettirilmelidir.

Daima “Çalış, çalışmıyorsun!” demek yerine, “Nasıl gidiyor? Neler yaptın? Birlikte göz gezdirelim ister misin? Bizden istediğin bir şey var mı?” halindeki bir yaklaşım benimsenmelidir. Çok uyarıcı, çok yönlendirici, nasihat edici tavırlar çocuğun korku seviyesini artırır. Yeniden çok kollayıcı kollayıcı tavırlardan kaçınılmalı, çocuğun yaşına uygun girişimselliği desteklenmelidir.

Olumlu geri bildirimlerin ön planda olduğu bir yaklaşım çok kıymetlidir.

Çocuk “Onlar başarılı sen başarısızsın, onlar yeterli sen değilsin” üzere etrafıyla, arkadaşlarıyla ya da kardeşleriyle kıyaslanmamalıdır.

Çocuk anne ve baba tarafından yaşına ve ferdî özelliklerine nazaran gereğince yeterli tanınmalıdır.

Hoşlandığı faaliyetleri yapması sağlanmalıdır.

Çocuğa imtihanın yalnızca bir fırsat olduğu, ömürde öteki fırsatların da olduğu anlatılmalıdır. Huzurlu bir aile ortam sunulmalıdır.

Anne ve baba tarafından çocuğa vakit ayrılmalıdır.

Göstermiş olduğu uğraş takdir edilmelidir.

“Sonuç ne olursa olsun senin yanındayız” iletisi verilmelidir.

İmtihan derdinin nedeni ve şiddetine nazaran dayanak ve tedavi yaklaşımları düzenlenir.

Öncelikle çocuk ve gençlerde imtihan korkusunun çocuğun akademik maharetlerini ve günlük hayatını ne kadar etkilediği kıymetlendirilir. Tasanın dikkat, uyku, okul başarısı, kendine inanç, imtihan ve akademik performansı ne kadar etkilediği tespit edilir. Yeniden telaşın ruhsal sıkıntıların bir sonucu olup olmadığı (dikkat problemleri, hareketlilik, dürtüsellik, öğrenme problemleri gibi) ya da dert nedeniyle ek ruhsal problemler yaşanıp yaşanmadığı (depresif yakınmalar, takıntılar, uyku ve dikkat meseleleri gibi) belirlenir. Derdin nedenlerine ve ek sıkıntılara yönelik takviye ve tedavi yaklaşımı geliştirilir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı