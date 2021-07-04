Sınav kaygısı ile baş etmenin yolları

Hayatımızda pek çok değişikliğe neden olan koronavirüs salgını sırasında bilhassa imtihana hazırlanan gençler, uzaktan eğitimin sürecinin de tabloya eklenmesi ile daha fazla gerilim ve dert yaşadı. Tüm bunlar beraberinde akademik marifetlerde ve başarıda sıkıntılara neden oldu. Sınav derdinin çocuğun günlük hayatını, okul muvaffakiyetini etkilediğini belirten Liv Hospital Ulus Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Seher Akbaş imtihana girecek gençlerin ailelerine kıymetli tavsiyelerde bulundu.

İmtihan telaşı çocuğun ders çalışmasını, dikkatini, okul muvaffakiyetini ve günlük ömrünü olumsuz etkiler

Dert; kişinin bir uyaranla karşılaştığında yaşadığı bedensel, duygusal ve zihinsel çok uyarılmışlık halidir. İmtihan derdi ise bu çok uyarılmışlık halinin imtihandan evvel, imtihan esnasında ve imtihandan sonra yaşanmasıdır. İmtihan korkusunda imtihanın kendisi gerilime yol açmaz, imtihanın kişi tarafından algılanış biçimi tasaya neden olur. Bu nedenledir ki kimi öğrenciler imtihanlarda çok rahat ve başarılıdır, kimileri ise telaşlı ve başarısız olur. Karşılaştıkları olayları felaketleştirme ya da abartma eğiliminde olan çocuk ve ergenlerde, endişe duyulan bir durumun dehşetli olacağı ve felaketle sonuçlanacağı istikametindeki mantıkdışı bir inanç, ekseriyetle tasaya eşlik etmektedir. İmtihanın tehlike yaratan bir durum olarak düşünülmesi telaşa neden olur. Zihnin daima imtihan anı ve imtihan sonrası olacaklarla (hayal kırıklığı gibi) meşgul edilmesi ve bu hususta telaş duyulması, imtihan tasasının yaşanmasına yol açar. İmtihan korkusu çocuğun ders çalışmasını, dikkatini, okul başarını ve günlük hayatını olumsuz tesirler.

Neden imtihan korkusu yaşarlar?

Mükemmeliyetçi kişilik yapısı

Yüksek beklenti düzeyi

Makus çalışma alışkanlığı

Misyon ve sorumlulukları erteleme

Başarısız olma ve değerlendirilme korkusu

Yorgunluk, uykusuzluk ve yanlış beslenme

Her durumu felaketmiş üzere algılama

Sınav derdinin tahlilinde ebeveynlere teklifler

Anne ve babanın kendi beklentileri ile çocuğun kapasitesi-sınırları ortasında gerçekçi bir istikrar kurulmalıdır.

Anne ve babalar çocuğun çalışma isteğini arttırmak niyetiyle “Bu kadar çalışmakla kazanamazsın”, Az bir vakit kaldı, bizi mahcup etme” üzere tasayı arttırıcı yaklaşımlardan kaçınmalıdır.

Çocuk imtihan hakkında konuştuğunda çocuk yorumsuz; lakin anlayarak, empati göstererek dinlenmelidir. Böylelikle gerçek hislerini anlanmış olur. Bu konuşmalarda çocuğun başarısıyla ve başarısızlığıyla anne ve baba tarafından kabul edildiği hissettirilmelidir.

Daima “Çalış, çalışmıyorsun!” demek yerine, “Nasıl gidiyor? Neler yaptın? Birlikte göz gezdirelim ister misin? Bizden istediğin bir şey var mı?” biçimindeki bir yaklaşım benimsenmelidir. Çok uyarıcı, çok yönlendirici, nasihat edici tavırlar çocuğun tasa seviyesini artırır. Tekrar çok hami kollayıcı tavırlardan kaçınılmalı, çocuğun yaşına uygun girişimselliği desteklenmelidir.

Olumlu geri bildirimlerin ön planda olduğu bir yaklaşım çok kıymetlidir.

Çocuk “Onlar başarılı sen başarısızsın, onlar güzel sen değilsin” üzere etrafıyla, arkadaşlarıyla ya da kardeşleriyle kıyaslanmamalıdır.

Çocuk anne ve baba tarafından yaşına ve şahsî özelliklerine nazaran gereğince güzel tanınmalıdır.

Hoşlandığı faaliyetleri yapması sağlanmalıdır.

Çocuğa imtihanın yalnızca bir fırsat olduğu, hayatta öbür fırsatların da olduğu anlatılmalıdır. Huzurlu bir aile ortam sunulmalıdır.

Anne ve baba tarafından çocuğa vakit ayrılmalıdır.

Göstermiş olduğu gayret takdir edilmelidir.

“Sonuç ne olursa olsun senin yanındayız” iletisi verilmelidir.

İmtihan telaşının nedeni ve şiddetine nazaran takviye ve tedavi yaklaşımları düzenlenir.

Öncelikle çocuk ve gençlerde imtihan korkusunun çocuğun akademik hünerlerini ve günlük hayatını ne kadar etkilediği kıymetlendirilir. Korkunun dikkat, uyku, okul başarısı, kendine itimat, imtihan ve akademik performansı ne kadar etkilediği tespit edilir. Yeniden tasanın ruhsal meselelerin bir sonucu olup olmadığı (dikkat sıkıntıları, hareketlilik, dürtüsellik, öğrenme sıkıntıları gibi) ya da tasa nedeniyle ek ruhsal problemler yaşanıp yaşanmadığı (depresif yakınmalar, takıntılar, uyku ve dikkat sıkıntıları gibi) belirlenir. Korkunun nedenlerine ve ek problemlere yönelik takviye ve tedavi yaklaşımı geliştirilir.

Hibya Haber Ajansı