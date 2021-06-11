Sınav kaygısı nasıl azaltılır

Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezi Uzman Klinik Psikolog Serkan Elçi, yaklaşan Liselere Giriş İmtihanı ve Yüksek Öğretim Kurumları İmtihanları öncesi adaylarda oluşabilecek korkuların nedenleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken kıymetli tavsiyeler de paylaştı.

Öğrenciler önemli zorlanmalar yaşıyor

Bilhassa koronavirüs nedeniyle gerçekleştirilen uzaktan eğitimde öğrencilerin önemli zorlanmalar yaşadığını kaydeden Serkan Elçi, “Normalde bir konut kişi için dinlenme yeridir. Bir çocuk ve genç için konut oyun oynadığı yerken artık eğitim aldığı, dersleri gördüğü yer haline geldi hasebiyle bunları zihinlerinin kodlaması da vakit alabilir. Hem dinlenme yeri hem de oyun oynadığı, dinlendiği yerlerin ders gördüğü yer ile tıpkı olması kişi için zorlukları da beraberinde getirebiliyor” dedi.

Planlı olmak korkuyu azaltıyor

İmtihan telaşı ile ilgili şahısların bu korkuyu azaltabilmeleri için öncelikle planlı ve programlı bir formda ilerlemesinin ehemmiyetine değinen Serkan Elçi, “Kişinin yarın ne yapacağını çok yeterli bilmesi gerekiyor. Günlük rutinlerini oluşturabilirse, ne çalışacağına, neye bakacağına hatta hangi saat aralıklarında bu noktaya ihtimam göstereceğini ve üzerinde duracağını bilirse günlük olan bu dertlerinde önemli derecede azalma meydana gelebilir” dedi.

O gün ne çalışacağını bilmeli

Tasanın azaltılmasında bir öbür değerli noktanın da vakti yanlışsız belirlemek olduğunu kaydeden Serkan Elçi, “Yani kişinin içinde bulunduğu günde ne çalışacağını biliyor olması gerekiyor. Belirlediği vakte da mümkünse yüzde 70-80 oranında uyuyor olması bile büyük bir muvaffakiyettir. Kişinin geleceğe yönelik planlarını yapıyor olması ve gerçekçi beklentilere sahip olması da çok kıymetlidir. Bir kişi çalışmasının temposuna nazaran yaklaşık olarak ne yapabileceğini imtihanda da bilebilir. Ona nazaran bir maksat belirlediyse, gerçekçi bir maksadı varsa bu gayeye yönelik çalışması çok daha yerinde olacaktır” diye konuştu.

Uyku tertibi de imtihan telaşını etkiliyor

“Uyku rutinini sağlamak ve uykunun tıpkı tertipte olması da çok önemli” diyen Uzman Klinik Psikolog Serkan Elçi, “Koronavirüs sürecinde uyku sistemi çok bozuldu. Bu süreçte uyku rutinini sağlamak çok değerli. Gece uykusunun insanların hayatında en değerli noktalardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Gece 11 ile sabah 7 ortasında uykudaki periyotta zihinde salgılanan hormonlar aslında bir sonraki gün için zihni hazırlayan etkenlerdir şayet bu saatler ortasında kişi uykuyu tutturamadıysa, uyanık kaldıysa yahut daha geç saatlere kaydırdıysa bu yalnızca vücudunun dinlenmesine yardımcı olacak, zihninin dinlenmesi için bir dayanağı olmayacaktır. O yüzden gece uykusunun misal saatlerde olması ve rutin halde tekrarlanması da imtihanla ilgili olan tasayı epeyce azaltacaktır” tavsiyesinde bulundu.

Hibya Haber Ajansı