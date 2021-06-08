Sınav öncesinde beslenme neden önemli

Zihni gerilimden korumak için kuru baklagil, kırmızı et, ay çekirdeği

B kümesi vitaminlerinin zihnimizi gerilime, yorgunluğa, paniğe karşı koruduğunu kaydeden Özden Örkcü, “B vitamini yetersizliğinde konsantrasyon düşüklüğü, unutkanlık ve öğrenme zorluğu zekâ ve hafıza performanslarının zayıflaması üzere sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Kuru baklagiller, kırmızı et, ay çekirdeği, balık, yoğurt, süt, peynir, yeşil yapraklı sebzeler, tavuk eti, yerfıstığı, muz, kavun, brokoli, ıspanak, domates, yumurta, kavun ve enginar B kümesi vitaminlerinden zengindir. B vitamininin hudut sisteminden beyin işlevlerine kadar güçlü bağlantı kurmayı ve şuur yanında hafızayı da güçlendirdiği bilinmektedir” dedi.

Beyin sıhhati için yeşil yapraklı sebzeler tüketilmeli

Folik asitin beyin gelişimi için değerine işaret eden Özden Örkcü, “Beyin gelişimi ve zekâ üzerine olan tesirleri daha anne karnından itibaren takip edilmektedir. Folik asit yetersizliği zekâ geriliğine sebep olabilmektedir. Bir nevi beynin besini diyebiliriz bilhassa yeşil yapraklı zerzevat ve meyve, pirinç tüketerek folik asit gereksinimini rahatlıkla karşılayabiliriz” diye konuştu.

Omega 3, hafızayı güçlendiriyor

Omega 3 yani yağ asitleri içerisinde DHA ve EPA denilen bileşenlerin bulunduğunu kaydeden Özden Örkcü, “Bu bileşenler, beyin işlevlerini düzenlemede, zekâ gelişimini ve hafızayı güçlendirmede aktif rol üstlenir. Avustralya’da yapılan bir araştırmaya nazaran 6 ay boyunca tertipli Omega 3 tüketen çocukların başkalarına nazaran hafıza testlerinde daha uygun sonuç aldıklarını göstermiştir. Omega 3 yağ asitlerinden güçlü sardalye, ton balığı, somon balığı, koyu yeşil yapraklı sebzeler, keten tohumu üzere besinlerde daha çok bulunmaktadır” dedi.

Protein kesinlikle tüketilmeli!

Özden Örkcü, öbür tavsiyelerini de şöyle sıraladı: “Yeterli ölçüde protein tüketilmesi uyku halinin azalmasını ve gücün büsbütün kullanılmasını sağlar. Balık, et, yumurta, fındık, fıstık ve ceviz kaliteli protein kaynaklarıdır ve içerdikleri yağ asitleri de beyin damarlarının beslenmesi açısında epeyce değerlidir. Ders çalışırken; şeker ve şekerli yiyecekler, cipsler, kuruyemişler, gazlı içecekler, bisküviler krakerler gibi besinler yerine süt, yoğurt, sütlü tatlılar, ekmek ortası peynir, taze sıkılmış meyve suları, taze meyve ve sebzeler ile kuru meyveler tercih edilmelidir” dedi.

Gaz yapan ve lifli besinlere dikkat!

İmtihandan bir gün evvel kuru baklagiller üzere gaz yapan besinlerin, lif ve yağ içeriği yüksek yiyeceklerin tüketiminde dikkatli olunması gerektiğini belirten Özden Örkcü, “Sınav anında adrenalinin düzeyinin yükselmesiyle birlikte sindirim sistemimiz daha fazla çalışmaya başlar ve imtihan anında sanki tuvalet gereksinimim olur mu korkusunu yaşamamamıza neden olur. Bedenin alışık olmadığı hiçbir besin imtihan öncesinde tüketilmemelidir. İmtihan sırasında mide ve sindirim sistemi problemleri yaşanma riskini artırabilir” ikazında bulundu.

İmtihan sabahı kesinlikle kahvaltı edilmeli

İmtihan sabahı kesinlikle kahvaltı edilmesi gerektiğini belirten Özden Örkcü, “Sadece kahvaltıda ağır yiyecekler tüketmeyin. Sistemli kahvaltı yapma alışkanlığı kazanılmalı ve imtihan günü kesinlikle kahvaltı edilmelidir. Gece uzunluğu açlıktan sonra bedenimiz ve beynimiz güne başlamak için acil olarak güce ihtiyaç duyduğundan, kahvaltı yapılmadığı takdirde; dikkat daha çabuk dağılır, baş ağrısı ve yorgunluk oluşur” diye konuştu.

Sağlıklı bir kahvaltı nasıl olmalı?

Özden Örkcü, kâfi güç ve besin öğelerini sağlayan bir sabah kahvaltısında; süt, taze sıkılmış meyve suyu yanında peynir, yumurta olması gerektiğini belirterek “Birkaç dilim ekmek, pekmez tahin, zeytin, domates, yeşilbiber, salatalık, maydanoz yahut meyve üzere dört besin kümesinde yer alan yiyecekleri içermelidir. Hafızayı güçlendiren öbür bir mucizede elma kabuğudur. Elma kabuğunun içinde bulunan antioksidantlar Alzheimer ve hafıza kayıplarına karşı hami bir kalkandır. Her gün bir adet kesinlikle elma tüketilmelidir. İmtihana hazırlanacak öğrenci arkadaşlarımız için taze sıkılmış elma-havuç suyu ile birlikte 1 haşlanmış yumurta ve 2-3 adet cevizi kahvaltılarında olmazsa olmazı olsun” biçiminde konuştu.

Şekerli besinler gevşemeye yol açıyor!

Halk ortasında şeker ve şekerli besinlerin dikkati ve algılamayı artırdığına yönelik yanlış inanışların bulunduğuna dikkat çeken Özden Örkcü, “Oysa karbonhidrat istikametinden güçlü bu besinler, bilakis gevşemeye neden olur. İmtihan öncesi ve sırasında bunlar yerine, kuru üzüm, erik, incir ya da A ve C vitaminlerinin varlıklı olduğu taze meyve ve zerzevat üzere besinler tercih edilmeli. Havuç beyin metabolizmasını canlandırarak, hatırlama yeteneğini arttırıyor. Havuç içerisinde beynimizin metabolizmasını canlandıran enzimlere sahip olduğu için beyin metabolizmasını canlandırarak hatırlama yeteneğini faal hale getiriyor, ezber yapmak isteyen ya da kolay kolay çalıştıklarını unutmamaları için havucu biraz zeytin yağı ek ederek tüketmelerini tavsiye ederim ayrıyeten ananas, zencefil, kimyon, avokado ve baharatlar öğrenme konusunda çok tesirlidir. Zencefil ve kimyonun başka bir özelliği de beynin yeni fikirler üretmesini sağlar” dedi.

Yağlı ve tuzlu besinler susatır

İmtihan esnasında susamaya neden olacak yağlı ve tuzlu besinlerden kaçınılması gerektiğini de belirten Özden Örkcü, tavsiyelerini şöyle tamamladı: “Sınavda su tüketiminin yanı sıra, taze sıkılmış meyve suyunun hem sıvı gereksinimini karşılayacağı, hem de konsantrasyonu artıracağı unutulmamalıdır. Kafein içeren içecekler adrenalinin özgür kalmasına böylelikle gerilim seviyesinin artmasına neden olabilir bu nedenle günlük tüketimin en fazla 2 fincan kahve- çay ile sonlandırılması değer arz eder bunun dışında çok çay ve kahve tüketmek diüretik tesirinden ötürü imtihan sırasında tuvalet gereksiniminizi arttırabilir. İmtihana girerken yanınızda su bulundurun. Heyecandan ağzınız vakit zaman kuruyabilir bu nedenle bir pet şişe suyu yanına almanız âlâ olacaktır”dedi.

Hibya Haber Ajansı