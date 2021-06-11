Sınav stresinden dişleri kırılıyor

Dişlerini sıkan öğrenciler, dişlerini kırabiliyor, diş dolgularına ziyan verebiliyor hatta çene eklemi, kulak, baş, yüz, boyun ve sırt ağrıları çekebiliyorlar.

Bruksizm hakkında bilgi veren Dentaluna Ağız ve Diş Sıhhati Merkezi İdare Şurası Lideri Diş Doktoru İstek Yalnız, “Genellikle uyku halindeyken olan bu durumda kişi bunu bilinçsiz bir formda yapar ve uyandığında dişlerini sıktığını hatırlamaz lakin dişlerinde ve çene kaslarında ağrı hisseder” dedi. Yalnız, son yıllarda iş dünyasında çok daha fazlaca görülür bir hal alan ve bu nedenle işveren hastalığı olarak da tanımlanan bu rahatsızlığın imtihana hazırlanan öğrencilerde de çok yaşandığını söyledi. “Her yıl bu stil olaylarla karşılaşıyoruz fakat geçen yıldan itibaren daha da arttı zira imtihan gerilimine imtihanda koronavirüs olurum tasası de eklendi. Bunlar da öğrencilere gerilim olarak döndü” dedi. Yalnız, “Son vakitlerde bu nedenle baş ağrısı çektiğini hatta dolgularının kırıldığını belirten öğrenciler var. Acil müdahale gerektirenlerle tedaviye başladık. Kimi öğrenciler şu an bu süreçlerle uğraşmak istemedikleri için LGS’den sonrası için randevu aldı. İmtihandan sonra tedavilerine başlayacağız” diye konuştu.

Tahlili var mı?

Bruksizmin sebepleri üzere tedavisinin de farklılık gösterdiğini aktaran Diş Tabibi İstek Yalnız, tahliline yönelik ise şu bilgileri verdi: “Gece diş sıkmanın tahliline yönelik her hastaya mahsus yapılan gece plakları kullanılabiliyor. Bu hareketli protez halinde, dişlerin üzerine yerleştirilen bir plak. Bazen bunlar kâfi olmamakta gerilim için ruhsal dayanak alınabilmekte ya da bruksizm için ilaç enjeksiyonu uygulanabilmekte.” dedi.

İskelet yapısını bozabilir

Bu çeşit rahatsızlıkların hissedilmesiyle birlikte çabucak doktora başvurulması ve en kısa müddette tedbir alınması gerektiği ihtarında bulunan İstek Yalnız, “Aksi halde, diş sıkmayla başlayan rahatsızlık iskelet yapısını bozabilecek boyutlara kadar uzanabilir” diye konuştu.

Hibya Haber Ajansı