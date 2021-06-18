Sınav stresiyle başa çıkma yolları

Korkunun olması olağan, denetim edilememesi meseledir

İmtihan korkusu yaşamanın son derece olağan ve doğal bir durum olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Zira imtihan belirli bir performans ve muhakkak bir emek birikimini gerektiren, sonuçta öğrencide hesap verebileceği hissini yaşatan bir durumdur. Bu türlü durumlarda herkes bir telaş hisseder ancak bu doğaldır. Korkunun denetim edilemez sonlarda olması problemdir. Denetim edilebilen telaş, beynimizin ön bölgesindeki damarları genişletiyor ve dikkati arttırıyor, öğrenmeyi hızlandırıyor. Dertsiz, gamsız beşerler hiçbir şey öğrenemezler zira az ölçüde telaş gerekiyor” diye konuştu.

Bisikletin gitmesi için bir tempo gerekiyor

“Hayat yolunda ilerlemek bisiklet kullanmak gibidir” diyen Tarhan, “Devamlı bir tempo gerekiyor. Çok tempo takla attırır, temposuz olmak ise bisikleti devirir. Bunun için imtihanda hiç telaş olmasın diye bir beklenti gerçekçi değil fakat bu korkuyu denetim edebiliyor muyum, edemiyor muyum değerli olan bu. Bisikletimi uygun tempoyla, hakikat gayeye yönelik kullanıyor muyum? Kullanmıyor muyum? Bunun için bisikleti uygun kullanabilmesi için insanın bisiklete bindiği vakit maksadının belirli olması gereklidir. Yoksa rastgele giderse önüne gelen olaylardan etkilenir” diye konuştu.

İmtihana yüklenen mana telaş artırıyor

Kişi için maksadın çok değerli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Orta, uzun, kısa vadeli gaye belirlemek kıymetlidir. Artık imtihanda da telaş arttıran, sınavdaki denetim hissini bozan en kıymetli şey imtihana yüklenen manadır. Kimi şahıslar imtihana o denli bir mana yüklüyor ki güya vefat kalım problemi, hayat memat sıkıntısı üzere şayet bu imtihanı başaramazsam hayatımın sonu gelecek üzere bir tasa, mana yüklüyorlar yahut farkında olmadan etraf ve aile yüklüyor. Aile devamlı ‘Çalıştın mı oğlum? Nasıldı bugün? Yeterli gidiyor mu?’ üzere bu türlü yahut onu rahatlatmak için ‘Takma kafana sen değerlisin, imtihan değerli değil’ diyor kimileri. Çocukta sorumluluk duygusu varsa o dert daha da artıyor” dedi.

İmtihanın hayat yolunda ilerlerken karşımıza çıkan muvaffakiyet basamaklarından biri olduğunu kaydeden Tarhan, “Bu basamaklardan birinde başarısız olursanız daha sonra tekrar kurtarma talihi var” dedi.

Sonucu düşünmek yerine yol haritasına odaklanılmalı

İmtihanın telaşa dönüşmesinin sebeplerinden bir adedinin de sonuç odaklı hareket etmek olduğunu kaydeden Tarhan, “Hâlbuki süreç odaklı hareket etmek gerekiyor. Sonuç odaklı fikirde ‘Kazanacak mıyım yoksa kazanamayacak mıyım? Ya kazanamazsam? Mahcup olacağım, rezil olacağım. Kimsenin yüzüne bakamayacağım, utanç hissedeceğim’ halinde hisler ortaya çıkar halbuki sürece odaklanmak gerekir. ‘Benim şu vakitte imtihanım var, o vakte kadar günde 100 tane soru çözeceğim. Şu hususları tekrar edeceğim’ diyerek yol haritası çizmeli ve sonucu düşünmemeli. Yol haritasını düşünmelidir. Vizyon sözünün Türkçe’ de hoş bir karşılığı vardır: İnsanın olabileceği şeyleri hayal etmesi. Misyon da yapabileceği şeyleri gerçekleştirme maksadıdır. Çoklukla bu imtihanda vizyon ve misyon karışımı oluyor. Bir insanın olabileceği şeyleri hayal ediyor” dedi.

Mevlana’nın pergel örneğini hatırlatan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Mevlana ‘Bir ayağın yerde, gerçekte olsun, başka ayağın hayal dünyasında olsun’ diyor. Bu dengeyi kurabilmek kıymetli. İmtihanlar öğrencilere bunu öğretiyor. Hayatı öğretiyor. Hayal kurmanın da kendi içerisinde bir istikrarı ve sistemi var. İnsanoğlu onu öğreniyor. Okulla ilgili, hayatla ilgili hayaller kursunlar ancak kesinlikle pergel örneğini unutmasınlar. Bir ayakları hayatın gerçeklerinde olsun, bir ayağı hayallerinde olsun” dedi.

Sorumluluk sahibi olan ile olmayana farklı davranmalı…

İmtihan tasasını azaltmada ebeveynlere de vazifeler düştüğünü belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Anne ve babalar da şuna dikkat etsinler: Bir gençte sorumluluk duygusu varsa farklı yaklaşılır, sorumluluk duygusu yoksa farklı yaklaşılır. Çocukta sorumluluk duygusu varsa çocuk esasen çalışıyor ve dertli. İmtihan derdinin belirtileri yalnızca telaş, heyecan değildir. Fizikî belirtileri de vardır. Kalp çarpar, eli titrer. İmtihan kapısında sık sık tuvalete gidilebilir. Beyin o vakit gerilim hormonu salgılıyor. Oksitosin, vazopressin üzere gerilim hormonu salgılıyor. O gerilim hormonu az ölçüdeyken dikkati arttırır. Fazla ölçüde olması ise denetim hissini kaybettirip paniğe yol açar. Anne babanın serinkanlı bir halde çocuğun yanında olması kafidir. ‘Ben senin yanındayım, sen elinden gelen her şeyi yaptın. Biz senin arkandayız’ hissini çocuğa vermeleri yeterlidir” dedi.

İmtihanın önündeki en kıymetli pürüzün şu anda akıllı telefonlar olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Gençler ders çalışırken kol uzaklığından uzak tutsunlar. Yakın olursa çabucak dikkatini çeler zira mıknatıs üzere çeker. Bu tip aygıtlar bu vaktin gerçeğidir. O halde bunları yok saymak yerine gençler onların öznesi olacak, onları gayesine yönelik kullanacak lakin gayesi varsa kullanır. Onun için gençlere maksadınızı hatırlayın diyoruz” dedi.

24 saat kala imtihan düşünülmemeli

İmtihana 24 saat kala artık imtihan kanısından uzaklaşılması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Arkadaşlarıyla bir ortaya gelsinler lakin sakın imtihan konuşmasınlar zira beyni dinlendirmek gereklidir. İmtihan sabahı konutta kesinlikle kahvaltı yapsınlar. Yanlarına mümkünse sağlıklı bir atıştırmalık alsınlar. Uzun mühlet dikkat bir yere verilince kan şekeri düşebiliyor. Bu da dikkat dağılmasına yol açabiliyor. Tatlı bir şey alırlarsa çabucak beynin ön bölgesinde dopaminler canlanır, dikkati daha çok arttırır. İmtihandan evvel elimden geleni yaptım diyerek kendilerini rahatlatmaya çalışabilirler” dedi.

Hibya Haber Ajansı