Sınava son bir hafta kala bunlara dikkat

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan, Yükseköğretim Kurumları İmtihanı (YKS) için müddet yaklaştı. İmtihan hazırlıkları tüm süratiyle devam ederken hem pandemi durumu, hem de artan imtihan gerilimi adayların yeme davranışlarında ve uyku nizamında değişiklere yol açmaktadır. Başarılı performans için gerçek beslenmenin çok değerli olduğu bilinen bir gerçektir. Bu nedenle heyecan içindeki aileler çocuklarının imtihan muvaffakiyetini arttırmak, onlara dayanak olmak için neler yiyip içmeleri gerektiğini araştırmaktadırlar. Bu durumda imtihana günler kala adaylar, beslenmelerinde nelere dikkat etmeli? İmtihandan bir gün evvel, imtihan sabahı adaylar, hangi besinleri tüketmeli ve nelerden kaçınmalıdır? Tüm bu soruları İstanbul Rumeli Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kısmı Lideri Dr.Zeynep Güler Yenipınar cevapladı.

Kahvaltı ve ana öğünler katiyen atlanmamalı

İmtihana sayılı günün kaldığı bu periyotta kahvaltı ve ana öğünleri katiyen atlamamalı, orta öğünler de yapılmalıdır. Bu periyotta 3 ana, 2-3 orta öğün halinde istikrarlı beslenme sisteminin değerinden bahseden Dr.Zeynep Güler Yenipnar ‘’Stresli imtihan temposunda çocukların dikkatlerini rahat toparlamaları için bedenin muhtaçlığı olan temel besin unsurlarını seçmeleri, gün içinde süt, et, tahıl, meyve ve zerzevat üzere farklı besin kümelerinden tüketmeye kesinlikle ihtimam gösterilmelidir’’ dedi.

İçeceklerinize çubuk tarçın ekleyin

Kahvaltınızda tam tahıllı ekmek, süt, peynir yahut yumurta, taze sebze ve meyveler, pekmez, reçel veya bal üzere yiyecekler ya da ya da yoğurt/süt, yulaf, keten tohumu, taze veya kuru meyvelerden oluşan besleyici besinleri tercih edin. Kahvaltıda uyarıcı tesire sahip çay kahve yerine; taze sıkılmış meyve suları, mate çayı, zencefil, karanfil, kabuk tarçın ve limon dilimi çayları karışık olarak demlenebilir. Tarçının kan şekerini düzenleyici tesiri nedeniyle tüketilmesinde yarar vardır. Kişi kan şekerini dengelemek, konsantrasyonun uzun müddet devamlılığını sağlamak ismine içtiği tüm çaylara çubuk tarçın ekleyebilir. Kahve, çay ve gazlı içecekler kafein içerir. Günde 1 fincan kahve ve çay dikkat ve konsantrasyona dayanak olabilir lakin çok kafein alımı zıt etki yaratarak huzursuzluk, uykusuzluk üzere sıkıntılara da yol açabilir.

Öğle ve akşam yemeklerinde bu besinleri tercih edin

Öğle ve akşam yemeklerinde kuru fasulye, nohut, mercimek üzere baklagilleri, zerzevat yemeklerini, haşlama, buğulama, fırında veya ızgara et-balık-tavuk-hindi tercih edilebilir. Gaz yapma ihtimaline karşı baklagiller tercihen öğle yemeklerinde tüketilebilir. Yemeklerin yanında yoğurt, ayran, cacık ve salatalara ve tam tahıllı ekmeğe de yer verilmelidir.

Haftada 2-3gün kesinlikle balıketi tüketmekte fayda vardır. Epeyce varlıklı omega-3 kaynağı balık, hafızayı güçlendirir, öğrenmeyi ve konsantrasyonu artırır. Gün içinde 2-2.5 litre veya 6-8 bardak su içmeye itina gösterilmelidir.

Tam buğday yahut çavdar ekmeğini tüketin

Beyin fonksiyonları ve hudut sistemin de vazife alan B kümesi vitaminler epeyce değerlidir. Bu nedenle ekmek olarak, kan şekerinin de istikrarlı seyretmesini sağlamak, güçlü B vitamini kaynağı olması nedeniyle de kesinlikle tam buğday / çavdar ekmekleri tercih edilmelidir.

Her gün 3-4 adet ceviz içi yiyin

Orta öğünlerde tüketilmesi gereken besinler hakkında da bilgi veren Dr.Zeynep Güler Yenipnar şunları söyledi:’’Ara öğünlerde kuru veya taze meyveler ve yanında yoğurt veya süt ve fındık, ceviz badem gibi yağlı tohumları tercih edilebilir. Ayrıca imtihana hazırlık periyodu boyunca her öğrencinin hafızayı güçlendirici ve

konsantrasyonu arttırmaya dayanak olabilecek omega-3 yağ asitlerinden güçlü cevize beslenmesinde yer vermeli ve her gün 3-4 tam ceviz içini tüketmelidir. Şayet kabızlık şikâyeti yoksa her gün 1 muz yenilebilir. Hem serotonin- memnunluk hormonu salgılanmasını tetikler, hem de güçlü potasyum kaynağıdır. Hasebiyle dikkat dağınıklığı da engellemiş olunur.’’

İmtihandan 1 gün evvel beslenmenize dikkat edin

İstanbul Rumeli Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kısmı Lideri Dr.Zeynep Güler Yenipınar’ın adayların imtihandan bir gün evvel nasıl beslenmeleri ile ilgili teklifleri ise şöyle;

‘’Sınavdan bir gün evvel kuru baklagiller, lahana, pırasa, kereviz, bezelye, bulgur pilavı, kısır, mercimek köftesi üzere gaz yapan besinlerden uzak durulmalı, lif ve yağ içeriği yüksek besinlerin tüketiminde dikkatli olunmalıdır. Demire gereğince değer verilmelidir. Konsantrasyonu artıran dikkat ve niyet gücünü arttırıcı güçlü demir içeren besinler tüketilmelidir. Karaciğer, et, yeşil yapraklı sebzeler ve pekmez üzere. Fırında yahut ızgara olarak hazırlanmış balık, tavuk, et, yumurta, fındık, fıstık ve ceviz tüketilmelidir. Bu besinler protein içerikleri nedeniyle uyanık kalma ve gücün büsbütün kullanılmasını sağlar, içerdiği yağ asitleri beyin hücrelerinin çalışmasında değerli rol oynar.’’

Günlük beslenme alışkanlıklarınızı dışına çıkmayın

İmtihandan bir gün evvel şimdiye kadar hiç yemediğiniz rastgele bir besin yahut yemek birinci kez imtihan gününde denenmemelidir diyen Yenipınar kelamlarına şöyle devam etti:’’Açıkta ve sokakta satılan yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Bu tıp yiyecekler besin zehirlenmelerine yol açabilir. Bunun yerine meskende en sevdiğiniz bir yemeğin yenmesi hem sağlıklı hem de motive edici olacaktır. Günlük beslenme alışkanlıkları dışına çıkılmamalıdır. Çok çay, kahve ve gazlı içecek tüketiminden kaçınılmalı, uyku tertibi bozulmamalıdır. İmtihandan bir gün evvel tatlı gereksinimi sütlü ve meyveli tatlılar, kuru meyvelerle bastırılmaya çalışılmalıdır’’ sözlerini kullandı.



İmtihan günü kesinlikle kahvaltı edin

Son olarak adayların imtihan günü beslenmeleri ile ilgili kıymetli bilgiler aktaran Yenipınar ‘’Sınav sabahı kesinlikle rutin kahvaltı edilmelidir. Kahvaltı yapılmazsa baş ağrısı, dikkatsizlik, yorgunluk, kan şekerinin düşmesi üzere problemlerle karşılaşılabilir. İmtihan esnasında susamaya neden olabilecek tuzlu peynir, zeytin, sucuk üzere besinler ve krakerler tüketilmemelidir. Kahvaltıda tercihen haşlanmış yumurta, az tuzlu peynir, taze zerzevat ve meyveler ile taze meyve suyu ve tam tahıllı ekmek, bir tatlı kaşığı kadar bal / pekmezden oluşan istikrarlı bir kahvaltı tabağı tercih edilmelidir. İmtihan sabahı kesinlikle su tüketilmesi ihmal edilmemelidir’’ diyerek kelamlarını tamamladı.

Hibya Haber Ajansı