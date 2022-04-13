Sincan Belediyesinden Sürdürülebilir Tarıma Dstek

Küresel iklim krizine karşı mücadeleye ve sürdürülebilir tarıma destek veren Sincan Belediyesi, Sincan Ziraat Odası ile birlikte Polatlar Mahallesi’nde bulunan deneme tarlasında bir etkinlik düzenledi. Trakyalı ve Ankaralı çiftçilerin katıldığı etkinlikte hem tasarruf hem de verimlilik artışı için yapılan AUGMENTA cihazının tanıtımı yapıldı.

Sincan Belediyesi öncülüğünde Sincan Ziraat Odası ile ortaklaşa yapılan etkinlik tarımda sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyor. Etkinlikte Trakyalı çiftçiler, Sincan deneme tarlasında AUGMENTA cihazını tanıttı. Araziye girdiğinde, bitkilerin o anki azot ihtiyacını gerçek zamanlı olarak tespit eden ve bitkinin bölgesel olarak istediği ‘Azot’ (gübre) miktarına karar vererek, ‘Değişken Oranlı Uygulama’ yapan “AUGMENTA” ile her türlü traktör ve gübre serpmeye uyumlu olan bu cihaz ile hem tasarruf hem de verimlilik hedeflenmektedir.

BAŞKAN ERCAN: TARIMSAL ÜRETİMDE KAPASİTEYİ ARTIRACAĞIZ

Etkinlikte konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan şunları söyledi:

Toprak analiz cihazı Ankara’da ve Türkiye’de nadir kullanılan bir cihaz ama Sincanımızda var. Belediyemiz bunu çiftçinin faydasına sundu. Toprak analiz cihazında anlık olarak kullanılan mineral, organik inorganik yapısını takip etmeniz mümkün.

Aldığımız Agumenta cihazının uygulamasını gördük. Diğer cihazlarda ezberlenmiş bir gübreleme sistemi varken Agumenta ile anlık olarak birim toprağın azot durumunu ölçen ve ona göre sinyal göndererek gübrelemeyi ona göre ayarlayan bir sistem var. Bu şekilde yüzde 50’ye varan verim artışından bahsetmek mümkün. Gübrelemedeki gereksiz atımların önüne geçiliyor. Mesela burada normalde ortalama 20 kilo atılırken, Agumenta ile 13 kilo ortalama ile tamamlandı. Aynı zamanda üretimdeki artışı da hesaba kattığımızda ciddi bir tarımsal üretim kapasitesi anlamına geliyor.

BU SENE ÇİFTÇİMİZE AYÇİÇEK TOHUMU HİBE EDİYORUZ

Geçen yıl kuraklıktan etkilenen çiftçimize yüzde 75 yerli buğday tohumu hibe desteği yaptık. Şimdi Ayçiçek tohumu veriyoruz. Tarımsal üretim gıda güvenliği anlamına geliyor. Gıda güvenliğini de milli güvenlik konusu olarak kabul etmek lazım. Üretimdeki artış çok kıymetli Sincan da bu yönüyle öne çıkıyor. Sincan sanayi şehri, 5 tane organize sanayimiz var. Sanayi üretiminin Ankara ihracatının yarısından fazlasını yapan bir ilçeyiz.

Tarımsal üretimde de geniş yüz ölçümü 882 km kare yüzde 65 ekilebilir, dikilebilir alanlardan oluşuyor. Bu yönüyle de tarım denildiğinde diğer ilçelerle yarışan bir potansiyeli var.

Her şeyi kapsayan bir belediyecilik anlayışıyla devam etmek istiyoruz bu noktada da çiftçimizin yanındayız.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı