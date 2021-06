Singer’in çoğunluk hisseleri Platinum Equity’e satılıyor

Türk dikiş makinesi bölümünün yüzde 90 hissesine sahip olan Singer Türkiye’nin, bağlı bulunduğu Ares Capital Corporation’a ilişkin SVP Worldwide/ SVP- Singer Holdings’in çoğunluk payı Platinum Equity’e satılıyor. Küresel özel sermaye şirketi olarak faaliyet gösteren Platinum Equity ile kesin mutabakat sağlanan satın almada, ilgili sürecin 2021 yılının 3’üncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

Dünya çapında önde gelen konut tipi dikiş makinesi şirketi olarak bilinen SVP Worldwide, Singer, Husqvarna, Viking ve Pfaff markalarıyla tüm dünyada satılan her 10 dikiş makinesinin üçünden fazlasını üretiyor. Şirket, Ares çatısı altında değerli ölçüde büyüme sağlayarak, yaklaşık 3 yıldır 150’den fazla yeni eseri piyasaya sunarak, 700’den fazla yeni çalışan istihdam etti. Son kullanıcı eğitimleri ve pazarlama stratejileriyle (Disney paydaşlığı, Making the Cut, New York Moda Haftası) şirkete olan bağlılığı da kıymetli ölçüde artırdı ayrıyeten Ares, misyon müddeti boyunca eser geliştirme çalışmalarına 100 milyon doların üzerinde bir kaynak ayırarak kıymetli sanayi ve eser inovasyon süreçlerinin yanı sıra, büyük ölçüde pazar hissesi kazanımları da sağladı.

SVP Worldwide’ın çoğunluk paylarının yeni sahibi Platinum Equity, idaresi altında bulunan varlıklarla 25 milyar doları aşan önder bir küresel özel sermaye şirketi olarak faaliyet gösteriyor. SVP Worldwide’ın son yıllarda gösterdiği güçlü büyüme ivmesinden etkilenerek, şirketin vizyonuna, stratejisine ve dünya çapındaki başarısına yatırım yapmak isteyen Platinum Equity, bu başarıyı hızlandırarak, büyütmeyi ve şirketin çıtasını daha da üst düzeylere taşımayı hedefliyor.

