Şirket kurmak için 10 soru 10 cevap

KOBİ, teşebbüsler ve startuplar için; kuruluş süreçleri, ofis tahlilleri, finansal raporlama, muhasebe tahlilleri üzere tüm profesyonel hizmetleri tek bir kaynakta toplayan WorqCompany’nin Kurucu Ortağı Cem Baytok şirket kuruluşu ile ilgili merak edilen 10 soruyu yanıtladı:

1) Kuracağım şirketin tipine nasıl karar vermeliyim? (şahıs, anonim, limited vb.)

Şirket tipi yaptığınız işin hacmi ve iştirak yapınıza nazaran değişken avantajlar sağlayabiliyor. E-ticaretle tek başına uğraşan ya da internet üzerinden ihracat yapan bireyler için şahıs işletmesi daha avantajlı iken, belli bir süreç hacminin üzerinde satış yapan ya da iştirak yapısı ile çalışan gruplar için anonim, limited şirket tipleri daha uygun hale geliyor. Bu karar yalnızca vergi maliyetleri açısından değerlendirildiğinde ise eksik kalıyor. İmza attığınız muahedelerde şahıs işletmesi iseniz ferdî sorumluluğunuz varken, anonim ve limited şirketlerde sermayenizle sorumlu bir iş bağlantısı yaratırsınız.

2) Ticaret unvanını nasıl belirlemeliyim?

Türk Ticaret Kanunu’na nazaran hem kuruluş, hem de unvan değişikliği üzere durumlarda unvanın tüm Türkiye çapında korunması zarurî olduğu için Ticaret Sicili Gazetesi üzerinden düşündüğünüz unvanın kullanılıp kullanılmadığını denetim etmeniz gerekiyor.

3) Şirketin kuruluş yeri/adresi değerli mi?

Şirketi kurarken resmi kurumlara vereceğiniz adres bilgisi vergi dairenizin belirlenmesi için kıymetli bir konu. Hizmet sağlayıcınızın şirket kuruluş onayı için vergi dairesi yoklamasını sizi fiilen getirmeden tamamlayabilmesi tercih edilesi bir hizmet. Adresinizi kiralama yoluyla aldıysanız, sanal ofis sağlayıcınızın iş devamlılığı, göz önüne almanız gereken farklı bir faktör. Bu hizmeti veren işletme kapanırsa, yeni adres değişikliğiniz için, 1500 tl’nin üzerinde yeni maliyet geldiği üzere, bankalar nezdinde de, sık adres değiştiren bir şirket olarak riskli pozisyona düşmeniz mümkün. WorqCompany, adres tahsisini mutabakatlı yerlerle, kendine ilişkin platformlar üzerinden yapar.

4) Şirketi kurarken kuruluş kontratı gerekir mi?

Ticaret sicil müdürlükleri artık MERSIS isimli bir sistem üzerinden ana kontrat hazırlamanıza imkan veriyor. MERSIS vasıtası ile şirketinizi kurarken şirketinizin emeli, konusu, sermaye ve yatırım iştirakleri üzere bilgilerin yer aldığı bir kuruluş ana mukavele oluşturmanız gerekiyor.

5) Ana kontrat kavramı ne manaya gelir?

Şirketin tüm ortak ve yetkililerinin bilgilerinin yer aldığı bu mukavelede, şayet ortaklı bir yapı kelam konusu ise kesinlikle bir kişinin sınırsız idare yetkisine sahip olarak belirtilmesi, akabinde da bu mukavelenin ticaret siciline denetim ettirilmesi gerekiyor. Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün onay verdiği kontratın notere tasdik ettirilmesi ve 15 gün içerisinde tekrar TCM’ye tescil ettirilmesi gerekiyor, aksi takdirde mukavele geçersiz sayılıyor. Ana sözleşmelerinizde eksikler, ileride yeni ortakların katılmasında idare denetimi, kontrol düzeneklerinin baştan hakikat tasarlanması ve ana sözleşmenize yansıtılması ayrıyeten dikkat edilmesi gereken konulardan.

6) Kontratların ticaret siciline ve notere onaylatılması gerekli mi?

Üstte belirtilen kontratları ticaret siciline ve notere onaylatmak gerekiyor. MERSIS’te oluşturduğunuz bir kontrat olmadan noterden maalesef onay alamıyorsunuz. İdealinde hizmet sağlayıcınızın tüm bu süreçlerde size dayanak olması gerekir.

7) Vergi dairesi ve vergi levhası süreçleri nasıl gerçekleşir?

Şirketin kuruluş yerine en yakın vergi dairesinde kayıt oluşturulması ve yasal vergilendirme süreçlerine tabi olunması gerekiyor. Ticaret Sicil Müdürlüğü, müracaatınızın akabinde şirket kuruluşunu vergi dairesi ve SGK’ya bildiriyor. Gerekli evraklarınızı vergi dairesine teslim ettikten sonra şirket kuruluş yerinin uygunluğu hakkında sizi denetlemek (yoklama) için bir memur geliyor ve onun onayı sonrasında vergi levhası çıkarabiliyorsunuz. Yeni iktisatta, şirketinizin ofisinde çalışmak zorunda değilsiniz. Hizmet sağlayıcınızın ilgili yetkiyi alarak, yoklama için vakit ayırıp vergi memurunun yoklamasını sizin yerinize yapabilmesi çok büyük bir kolaylık.

8) Muhasebeci/mali müşavir zarurî mudur?

Şirketin defterlerini tutacak ve beyannamelerini verecek yetkili muhasebeci ve mali müşavirlere her ay sabit fiyat ödemeniz gerekiyor. Bu hizmet sağlayıcılar sermaye şirketi olarak size hizmet vermiyorsa, net fiyatlarının üzerine sizden ayrıyeten stopaj da tahsil etmekle yükümlüler. İşletmenize yönelik finansal bilgilerinize ulaşabilmeniz, vergi ödemelerinizi vaktinde yapmak için bilgilendirilmeniz ve mevzuatla, mali takvimin getirdiği vergi yükümlülükleri hakkında sistemli ve dengeli bilgilendirilmeniz gerekir. WorqCompany platformunu kullanan mali müşavirler, kendilerine sağlanan teknolojik altyapıları ile, yanlışları en aza indirdikleri ve müşteri bağlantısını vaktinde ve verimli bir biçimde yaptıkları araçlar kullanırlar.

9) Şirketin banka hesabını nasıl oluştururum?

Şirket kurma sürecinin bir kesimi da banka hesabı açabilmek. Yeni mevzuat, bankalara dünyanın her yerinden bu süreci yapabilme esnekliği getirdİ lakin şimdi bu hizmeti bankalar şirket kuruluşları için vermekte yavaş kalıyorlar. Aslında bankaların yavaşlığı nedeniyle, yeni finansal hizmetler veren startuplar yeni dijital bankalar haline dönüşüyorlar. Dolandırıcılığı önlemenin, teknoloji tabanlı gelişmiş formülleri var. Şu an tüm süreçler dijital değiln fakat WorqCompany’de biz, yalnızca dijital değil, fizikî operasyonları da üstlenen bir altyapıya sahibiz. Dolayısı ile şu an mümkün olan en kolaylaştırılmış hizmeti veriyoruz. Paydaşlarımızın kabiliyetleri geliştikçe de, büsbütün bir dijital yapıya geçişi tamamlamış olacağız.

10) E-Fatura ve Kredi Kartı ile taşınabilir tahsilata başlayabilir miyim?

İster e-ticaret yapın, ister danışmanlık şirketi kurun, yeni işletmelerin tüm fatura ve muhasebe süreçlerini elektronik olarak yapabileceği bir altyapı kurmanız iş verimliliğiniz ve dünyaya entegrasyonunuz için gereklidir. E-Fatura, Ön Muhasebe Yazılımı, Taşınabilir POS, e-ticaret platformlarına entegrasyon yazılımları, CRM yazılımları, Bulut Teknoloji Hizmetleri gibi hizmetleri tek tek almak zorunda kalacaksınız. WorqCompany’de ilgili eser kümeleri, işinize odaklı bir halde paketlenmiş ve başka ayrı almaya nazaran maliyet avantajı sağlayacak halde tek entegre platform olarak sunulmuştur.

Hibya Haber Ajansı