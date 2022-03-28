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Ana Sayfa Ekonomi 28 Mart 2022 22 Görüntüleme

Şişecam, Solar İstanbul’da Yüksek Performanslı Güneş Enerjisi Camlarını Tanıttı

Şişecam, Solar İstanbul’da Yüksek Performanslı Güneş Enerjisi Camlarını Tanıttı

Üretim kapasitesi açısından dünyanın en büyük düzcam üreticilerinden Şişecam, düzcam ürün grubuyla Viaport Marina’da düzenlenen Solar İstanbul Fuarı’nda yerini aldı. Şişecam, fuarda düzcam ürün grubunda yer alan ve güneş panellerinde maksimum verimlilik sağlayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip Şişecam Güneş Enerjisi Camları’nı tanıttı.

Şişecam, Viaport Marina’da düzenlenen enerji depolama, e-mobilite ve dijitalleşme konusundaki son gelişmelerin aktarıldığı Solar İstanbul’a katıldı. Maksimum verimlilik sağlayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip Şişecam Güneş Paneli ve Şişecam Güneş Kolektör Camları ile katıldığı fuarda, sektörün önde gelen firmaları ve temsilcileriyle bir araya gelen Şişecam sergilediği yüksek performanslı ürünleriyle ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Şişecam’ın güneş panellerinde ve güneş kolektörlerinde kullanmak amacıyla ürettiği güneş paneli ve güneş kolektör camları, güneş enerjisinden elektrik üreten güneş panellerinin iç aksamını çevre koşullarından korurken yüksek ışık geçirgenlik performansı ile güneş panellerinin verimliliğini doğrudan etkiliyor. Sandy ve Prizma desenlerinde üretilen Şişecam Güneş Paneli ve Şişecam Güneş Kolektör Camları, desenli yapısıyla cam yüzeyinde oluşan yansımaları azaltarak yüksek ışık geçirgenliği ve düşük yansıtma değerleriyle güneş panellerinin ve kolektörlerinin performansında maksimum verimlilik sağlıyor. Cam yüzeylerinde özel Anti Reflektif (AR) kaplama uygulaması ile ışık yansımaları minimize edilirken camların ışık geçirgenliği yaklaşık 2 artırılarak güneş panellerinde performans artışı ve yüksek verim sağlanıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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