Şişecam’da üst yönetim ve organizasyon değişikliği

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş’de, üst idare ve tertip değişikliği yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Küresel harikalık amacıyla gerçekleştirilen faaliyet modelinin işlevsel bazlı olarak yine yapılandırılması ve bu yapılanma kapsamında, uzman insan kaynağı ve akıllı teknoloji kullanımı ile müşteri odaklılığı ve bütünsel kurumsal idare yaklaşımını merkezine alan, daha bütünleşmiş, yalın, çevik, dijital, optimize ve operasyonel açıdan eksiksiz bir Şişecam yolunda çalışmalar sürdürülmesi kapsamında, 1 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere, Düzcam Küme Lideri ve Araştırma ve Geliştirme Teknolojileri Lider Vekili olarak vazife yapmakta olan Reha Akçakaya’nın, Araştırma, Geliştirme ve Kalite işlevinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak, Satınalma Lideri olarak vazife yapmakta olan Selma Öner’in, Tedarik Zinciri işlevinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak, Cam Ambalaj Kümesi Lideri olarak vazife yapmakta olan Abdullah Kılınç’ın, Üretim işlevinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak, 30 Mart 2021 tarihinde kamuoyu ile paylaşıldığı üzere 1 Temmuz 2021 tarihinde Genel Müdür olarak misyonu devralacak olan Mali İşler Lideri Mustafa Görkem Elverici’nin yerine hala Mali İşler Başkanlığı’nda Finansal Tahlil ve Mali Denetim Yöneticisi olarak vazife yapmakta olan Gökhan Güralp’in, Mali İşler işlevinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak, Strateji Lideri olarak vazife yapmakta olan Hasret Vergon’un, Strateji işlevinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak, İnsan Kaynakları Lideri olarak misyon yapmakta olan Şengül Arslan’ın, İnsan Kaynakları işlevinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak, Bilgi Teknolojileri Lideri olarak misyon yapmakta olan Gökhan Kıpçak’ın, Bilgi Teknolojileri işlevinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir. Satış ve Pazarlama işlevi faaliyetlerini şu basamakta direkt Genel Müdüre bağlı olarak sürdürecektir.”



Hibya Haber Ajansı