Siyasilere yapılan her türlü saldırıyı kınıyorum

ÂLÂ Parti Şanlıurfa vilayet lideri Mehmet Fedai Çakmaklı, “Siyasilere yapılan fiziki hareketler çoğalmaya başladı. Siyasilere yapılan her türlü atakları kınıyor. Vatandaşlarımızı sağ duyulu olmaya bu üzere pravakatör hareket yapmaya çalışan, siyasi çıkar için her şeyi göze alanlara meydan vermeyelim lütfen” dedi.

PARTİ BAŞKANLARININ USLUBUNA DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR

YETERLİ Parti Şanlıurfa vilayet lideri Çakmaklı, parti önderlerinin uslubunun sokağa yansıdığını belirtti. Başkanların usluplarına dikkat etmesi gerektiğini belirten lider Çakmaklı, “Sayın cumhurbaşkanımızın küme toplantısında söylemiş olduğu cümleler bizi derinden üzdü. “Bundan sonra daha neler olacak? Bu yapılanlar azdı….”Tabi bizi derinden üzüyor. Geçmişte de sayın cumhurbaşkanımız ak partililer seçim devrinde millet zillet falan, bize oy verenler vatanseverler oy vermeyenler terörist manasında. Sayın cumhurbaşkanımız halbuki biliyorsunuz Soma da bir maden çökmüştü. 301 vatandaşımızı kaybetmiştik. Sayın Cumhurbakanımızın oradaki ziyaretinde bir vatandaş protesto etti diye müdafaalar tarafından linç edilmişti. Yeniden bir çiftçi kardeşimiz sayın cumhurbaşkanımızla o devir başbakan olduğu devirde onunla konuşmak istiyor. Tarımın kahırlarını anlatmak istiyor. Anamız ağladı diyor. Al ananı git diyor yani duymadığı hakaret kalmadı. Biz bu lisanı nitekim istemiyoruz” dedi.

SİYASİLERE KARŞI FİZİKİ HAREKETLER BAŞ GÖSTERMEYE BAŞLADI MİLLETİMİZ SAĞDUYULU OLMALI

“Siyasetçilerin üslubu biraz daha olumlu olması lazım” diyen lider Çakmaklı,sözlerini şu halde sürdürdü:

“Tepeden tırnağa bu sirayet etmeye başladı. Dikkat ederseniz son periyotlarda siyasetçilere bir linç teşebbüsü ve onlara karşı fiziki bir aksiyon de yapılmaya başladı. Gelecek Partisinin genel lider yardımcısı Selçuk Özdağ a bir atak gerçekleşti. ÂLÂ Partinin Yomra belediye liderine yeniden bir silahlı akın oldu. Sayın Kılıçtaroğlunu bir mafya tehdit etti. Yani bu lisan hoş bir lisan değil. Umarım bu sokağın tamamına yansımaz. Sokak çok gergin şayet başkanlar lisanına üslubuna dikkat etmezlerse sokaktaki insan artık ne yapar bilemiyorum. Ben herkesi sağduyulu olmaya davet ediyorum. Sayın genel liderimiz buna çok ihtimam gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da AKP takımları da üsluplarına dikkat etseler sokağa daha olumlu yansıyacaktır diye düşünüyorum.Bu yaplan hareket ve telaffuzlar 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra bombaların patlaması ve ardından seçim sürecine bu biçimde girilmesi bizlere kimi şeyleri tekrar hatırlatmaya mecbur kılıyor. Milletimizin sağduyulu olmasını istek ediyorum.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı