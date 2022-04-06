Sızdırılan Kişisel Verilerle Kapı Kapı Dolandırıcılık Gerçekleşiyor

HACKLENEN AÇIK ADRESLER FİZİKİ DOLANDIRICILIĞA SEBEP OLUYOR

Dijital platformlardan hacklenerek sızdırılan kişisel veriler fiziki dolandırıcılığa kapı açıyor. Özellikle kişisel verileri ele geçiren hackerlerin bu bilgileri diğer suçlularla paylaşma riskine dikkat çeken Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, son günlerde evlere kamu dairelerinden geldiklerini iddia eden dolandırıcıların çoğaldığını ve buna geçmişte sızdırılan kişisel verilerin neden olabileceğini dile getiriyor.

Günümüz siber saldırılarının ilk hedeflerinden birini kişisel veriler oluşturuyor. Dijital dünyaya adım atıldıkça kişisel verilerin korunması da bir o kadar önem kazanıyor. Siber suçlular tarafından elde edilen kişisel verilerin kullanıcıların maddi ve manevi zararlarla karşılaşmasına neden olabileceğini belirten Siberasist Genel Müdürü Serap Günal’a göre, geçmiş dönemde siber saldırılara uğrayan dijital platformlardaki sızdırılan kişisel verilerin hackerler tarafından Dark Web’de satışa çıkarılarak diğer suçluların eline geçebildiğini ve dolandırıcıların açık adres bilgileri üzerinden fiziki dolandırma girişimlerinde olduğunu aktarıyor.

Hackerler Kişisel Verileri Dolandırıcılara Satıyor

Yaşamın dijitalleşmesi beraberinde birçok hizmetin de dijital platformlar üzerinden alınmasına neden oluyor. Özellikle online yemek servisi ve kıyafet alışverişleri bu platformlardan sıklıkla alınan hizmetlerken, oluşturulan hesaplarda da kimlik bilgileri, açık adres, kredi kartı bilgileri gibi önemli kişisel veriler bulunuyor. Bunun bilincinde olan hackerlerin göz hapsinde olan platformların ufak siber güvenlik açıklarından veriler sızdırılabiliyor ve Dark Web başta olmak üzere birçok yerden satışa sunuluyor. Satışa sunulan verilerin ise diğer suçluların eline geçebileceğine dikkat çeken Serap Günal, özellikle açık adresler üzerinden gerçekleşen trend bir dolandırıcılık konusunda da uyarılarda bulunuyor.

Kamu Dairelerini Kullanarak Dolandırıyorlar

Kişisel verilerin hackerlerin eline geçmesi, dijital ortamlar dışında fiziki ortamlarda da bireylere zarar verebiliyor. Son günlerde çeşitli uyarılara neden olan bir dolandırıcılık örneği de durumun ciddiyetine ortaya koyuyor Kişilerin açık adreslerine ulaşan dolandırıcıların, muhtarlık veya belediyelerden geldiklerini ve çeşitli yardım taleplerinde bulunduklarını ya da daha özel kişisel bilgilerin temini için form vb. doldurduklarını dikkat çeken Serap Günal, bu tarz durumlarda kişisel verilerin resmi kurumlarca onaylanmadan verilmemesi gerektiğini, şüpheli durumlarda da kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesini dile getiriyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı