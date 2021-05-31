Skolyoz hakkında doğru bilinen 10 yanlış

Acıbadem Maslak Hastanesi Omurga Sıhhati, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Alanay “Omurga eğriliği, en sık olarak ergenlik çağında ortaya çıkar. Büyüme devam ettikçe eğrilikler de ilerlemeye devam eder. Bilhassa ergenlik büyüme atağı sırasında 2-3 aylık devir içerisinde hafif ve orta hudutlarda olan eğrilikler orta ve ileri seviyelere ulaşınca tedavi, zorlaşabiliyor ve tek tahlil füzyon cerrahi tedavisi oluyor. Pandemi kaideleri nedeniyle hastaneye gitmekten çekinen aileler, skolyoz çoklukla ağrı da yapmadığı için, beklemeyi tercih edebiliyorlar. Halbuki geçen vakit omurga eğriliklerinin ilerlemesine ve ameliyatsız yahut hareketi koruyan ameliyat tedavileri için altın pencerenin kapanmasına neden olabilir. Bu nedenle skolyoz kuşkusu oluştuğu anda, çok vakit kaybetmeden uzman görüşü alınması ve ilerleyici skolyozun erken teşhis edilerek tedavisinin yapılması önemlidir” diyor. Küçük ve orta derecelerde yakalanan skolyozlar korse, idman ve füzyonsuz hareketi koruyan cerrahi tedaviler ile durdurulabileceği için erken teşhis önemlidir” diyor. Prof. Dr. Ahmet Alanay, Haziran ayı Skolyoz Farkındalık Ayı kapsamında yaptığı açıklamada, toplumumuzda skolyoz hakkında yanlışsız bilinen yanlışları anlattı, anne-babalara değerli ihtarlar ve tekliflerde bulundu.

Skolyozda erken teşhis yarar sağlamaz

Bu niyet, günümüzde artık geçerli olmayan korsenin başarısız olduğu niyetine ve tek tedavinin füzyon cerrahisi (omurların vida ve çubuklarla birbirine sabitlenmesi ve bu bölgede hareketin ve büyümenin ortadan kaldırılması) olduğuna dair kanaate bağlı olarak gelişmiştir lakin son yıllardaki bilgiler, erken başlanan ameliyat dışı tedaviler ile (korse ve skolyoza mahsus fizik tedavi egzersizleri) eğriliklerin denetim altına alınabildiğini göstermiştir ayrıyeten füzyonsuz omurga cerrahisi (bant ile gerdirme; vertebral body tethering, VBT) giderek yaygınlaşmaktadır. Bant ile gerdirme tekniğinin başarısı uygun hasta seçimi ve ülkü vakitte uygulamaya bağlıdır. Tüm bu nedenlerden ötürü erken teşhisin ehemmiyeti giderek artmaktadır. Erken teşhis, daha fizyolojik tedavi sistemlerine imkan sağlamaktadır.

Kimi sporlar skolyoza neden olur, kimileri skolyozu önler

Rastgele bir spor ile hobi seviyesinde yahut profesyonel olarak ilgilenmenin skolyoz sıklığını artırdığına dair bir data yoktur. Emsal halde, sportif aktiviteler ile uğraşarak kas gücünü artırmanın skolyozun oluşumunu yahut ilerlemesini engellediğine yahut skolyozu güzelleştirdiğine dair de kâfi ispat bulunmamaktadır fakat duruş kaslarının güçlenmesi, genel olarak, omurga sıhhati için güzeldir. Bunun yanı sıra, skolyoza has fizik tedavi antrenmanlarının, bilhassa korse ile birlikte uygulanmasının, aktif olabileceğine dair bilimsel datalar mevcuttur.

Skolyoz ağrılı bir hastalıktır

Hafif ve orta dereceli skolyoz eğrilikleri ağrıya neden olmaz. Omurga dizilimi düz yahut eğri olan bireylerde omurga ağrısının en sık sebebi, mekanik ağrı olarak tabir edilen, kas gücü zayıflığına bağlı ortaya çıkan kas yorgunluk ağrısıdır. Skolyoz derecesi kıymetli ölçüde ilerlerse ağrıya sebep olabilir lakin her sırt, bel ağrısı skolyozun ilerlediği manasına gelmez. Benzeri formda, skolyozlu bireyler erişkin hayata geçtiklerinde ve eğriliğe ve yaşa bağlı kireçlenme bulguları ortaya çıktığında da ağrı meydana gelebilir.

Skolyozda korse tedavisi işe yaramaz

Korse günümüzde hala el emeği ve ustalık ile yapılan bir eserdir. Günümüzde tesir sistemi birbirinden farklı çok sayıda korse tasarımı bulunmaktadır. Bu nedenle, geçtiğimiz yıllar içerisinde korsenin başarısı hakkında çelişkili sonuçlar yayınlayan makaleler olmuştur ama daha yeni olarak Amerika ve Kanada Sıhhat Bakanlıkları tarafından desteklenen bir çalışmada korse tedavisinin aktifliği kesin olarak gösterilmiştir. Korse tedavisinin en başarılı olduğu aralık 20 ile 45 derece ortasındaki eğriliklerdir. Korsenin en kıymetli tesiri, ameliyata gidiş oranlarını kıymetli ölçüde azaltmasıdır. Bunun haricinde korseden beklenen en temel yarar eğriliğin ilerlemesinin önlenmesidir. Daha az sıklıkla eğriliklerde düzgünleşme tarafında azalma görülebilir.

Skolyoz ameliyatı olmuş bireyler spor yapamaz

Çağdaş enstrümantasyon teknikleri ve implantlar ile ameliyat bölgesinde füzyon sağlanmaktadır. Bu nedenle kemik ve vidaların kaynaması tamamlandıktan sonra füzyon ameliyatı olmuş bireyler spor yapabilirler. Çoklukla ekstrem sporlar dahil her türlü spor yapılabilmekle birlikte, füzyon ameliyatı sonrası yapılması uygun sporlar ameliyatın düzeyine nazaran değişiklik gösterebilir. Bant ile gerdirme yolu ise füzyonsuz bir süreç olup, kemik kaynaması beklenmediği için ameliyattan sonra erken devirden itibaren her türlü sportif faaliyet yapılabilmektedir.

Makûs duruş skolyoza neden olur

Makûs duruş, uygunsuz durumlarda oturma ve ağır okul çantası taşımanın skolyozu başlatıcı istikamette tesir yaptığına dair kâfi bilimsel delil yoktur ancak omurgada simetrik olmayan yük dağılımına neden olan durumlar, bir kere ortaya çıkmış ve başlamış olan skolyozun ilerlemesine taban hazırlayabilir. Skolyozun varlığından, oluşmasından ve ilerlemesinden bağımsız olarak, makûs duruşta uzun müddet kalmak, yanlış oturmak ve ağır yükleri asimetrik olarak taşımak genel olarak omurga sıhhati açısından da ziyanlıdır.

Skolyoz sıklığı son yıllarda çok artıyor

Yıllar içerisinde, bilhassa de toplumsal medya sayesinde, skolyoz farkındalığı artmış ve bu güya skolyoz sıklığı artmış üzere bir kanı yaratmıştır halbuki skolyozun görülme sıklığı dünyanın değişik bölgelerinde benzeridir ve son yıllarda değişmemiştir. Dünya genelinde yaklaşık yüzde 3 oranında görülür. Ülkemizde ve yurt dışında yapılan aktüel çalışmalar da misal oranlara işaret etmektedir. Skolyoz ile ilgili toplumsal farkındalık artışı, erken teşhisi ve münasebetiyle tedavide başarıyı artırmıştır.

Skolyoz anne babadan çocuğa geçen genetik bir durumdur

Genetik ya da kalıtsal hastalıklar, ebeveynlerden bir sonraki jenerasyona kromozomlar ve DNA yolu ile aktarılır. Skolyoz için bu tabir tam olarak hakikat değildir. Birebir tıpkı genetik yapıya sahip tek yumurta ikizleri üzerinde yapılan çalışmalar bir ikiz eşinde skolyoz varsa, başka ikiz eşinde skolyoz olma ihtimalinin yüzde 70 civarında olduğunu göstermiştir. Bu durum genetik faktörlerin yanı sıra çevresel etkenlerin de skolyoz gelişimindeki kıymetini ortaya koymaktadır. Tüm datalar bir ortada değerlendirildiğinde sebebi bilinmeyen skolyozların büyük kısmının kalıtsal olmaktan fazla rastlantısal olarak ortaya çıktığı görülmektedir.

Skolyozda cerrahi tedavi 18-20 yaşına kadar yapılamaz

Skolyozun her yaşa uygun bir cerrahi tedavi uygulaması vardır. Büyüyen çocuklarda öncelikli olarak cerrahi olmayanlar seçilir ancak bu tekniklerle her vakit muvaffakiyet sağlanamamaktadır. Böylesi durumlarda büyümenin bitmesi beklenirse eğrilikler çok ileri derecelere kadar berbatlaşabilir ve ameliyatları daha güçlü ve riskli hale gelebilir. Bu nedenle, ameliyatsız tedaviye cevap alınamadığı durumlarda büyümeyi durdurmayan, destekleyen (büyüyen çubuklar) yahut büyümeyi yönlendiren (bant ile gerdirme; vertebral body tethering, VBT) cerrahi tedavilerin uygulanması ile eğrilikler denetim altına alınır.

Skolyozlu bireyler gebe kalamaz ve doğum yapamaz

Skolyozlu bireyler, hangi tip tedavi uygulanmış olursa olsun (cerrahi yahut cerrahi olmayan) istedikleri sayıda hamilelik yaşayabilir ve hem olağan doğum hem de sezaryen ile çocuk doğurabilirler. Tedavi olmamış yahut geç tedavi edilmiş çok ileri eğriliklerde, akciğer ve kalp meseleleri başlamışsa, skolyozlu bireyler gebe kalmadan evvel hekimlerine danışmalıdır.

Çocuğunuzu vakit zaman denetim edin!

Prof. Dr. Ahmet Alanay, anne babaların süratli büyüme devrindeki çocuklarını sık olarak denetim etmesi gerektiğini belirterek “Skolyozda omuz ve bel asimetrisi, öne eğilince sırt yahut belin bir tarafında oluşan kabarıklık üzere klinik bulguları vardır. Her ne kadar, skolyozu başlatan sebep bilinmese de skolyozun nasıl ilerlediğinin biyomekanik temelleri aydınlatılmıştır. Bu nedenle çocukları vakit zaman denetim etmekte yarar var. Şayet kuşkulu bir durum varsa kesinlikle tabibe vakit geçirmeden danışmak gerekiyor” diyor.

Hibya Haber Ajansı