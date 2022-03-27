‘Özel Yetenek Güçlü Gelecek’ Projesi Kapsamında Oluşturulan Atölyelerin Açılış Töreni Yapıldı

‘Özel Yetenek Güçlü Gelecek’ Projesi Kapsamında Oluşturulan Atölyelerin Açılış Töreni Yapıldı

 Arkas Bilim ve Sanat Merkezi’nin yürütmüş olduğu İzmir Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen ‘Özel Ye
Ana Sayfa Sağlık 27 Mart 2022 28 Görüntüleme

SMA Değil Defne Kazandı

SMA Değil Defne Kazandı

Bayındırlı SMA Savaşçısı Defne’nin Kampanyası geçtiğimiz hafta tamamlanmıştı. Bugün tüm sevenleri tedavi için bu hafta içi Dubai’ye gidecek olan Defne’nin mutluluğuna ortak olmak için Bayındır’daki Kani Bey Parkı’nda buluştu.

Geniş bir katılımın olduğu etkinliğe, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk ve Bayındırlıların yanı sıra, İzmir, Bilecek, Datça gibi yerlerden de Defne’ye destek olan gönüllüler katıldı.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen yaptığı konuşmada “Kıymetli hemşehrilerim ve uzaklardan gelen misafirlerimiz, hepinizi bu pazar günümüzü çiçek gibi yaptığınız için teşekkür ederim. Çiçeğin memleketine hoş geldiniz. Burada bir kez daha birlik ve beraberliğin ne olduğunu, inanmanın ne olduğunu, başarmanın ne olduğunu hep beraber gösterdiniz.

Hepinizden Allah razı olsun. Bu kampanyaya destek veren herkesin biri bin olsun inşallah. Gelin bu sinerjiyi hiç kaybetmeyelim Tire’deki yavrumuza, Edremit’teki yavrumuza, Kınık’taki yavrumuza ve ihtiyacı olan herkes için bu iyilik hareketi devam etsin istiyorum. Defne, Öznur, Murat ve Rüzgar sağ salim gidip gelsinler inşallah. Hep beraber burada Defneyle dans ettiğimiz günlerde olur inşallah.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Son 30-40 yılda toplumda sosyal hizmetler ihtiyacı arttı

Son 30-40 yılda toplumda sosyal hizmetler ihtiyacı arttı