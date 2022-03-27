SMA Değil Defne Kazandı

Bayındırlı SMA Savaşçısı Defne’nin Kampanyası geçtiğimiz hafta tamamlanmıştı. Bugün tüm sevenleri tedavi için bu hafta içi Dubai’ye gidecek olan Defne’nin mutluluğuna ortak olmak için Bayındır’daki Kani Bey Parkı’nda buluştu.

Geniş bir katılımın olduğu etkinliğe, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk ve Bayındırlıların yanı sıra, İzmir, Bilecek, Datça gibi yerlerden de Defne’ye destek olan gönüllüler katıldı.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen yaptığı konuşmada “Kıymetli hemşehrilerim ve uzaklardan gelen misafirlerimiz, hepinizi bu pazar günümüzü çiçek gibi yaptığınız için teşekkür ederim. Çiçeğin memleketine hoş geldiniz. Burada bir kez daha birlik ve beraberliğin ne olduğunu, inanmanın ne olduğunu, başarmanın ne olduğunu hep beraber gösterdiniz.

Hepinizden Allah razı olsun. Bu kampanyaya destek veren herkesin biri bin olsun inşallah. Gelin bu sinerjiyi hiç kaybetmeyelim Tire’deki yavrumuza, Edremit’teki yavrumuza, Kınık’taki yavrumuza ve ihtiyacı olan herkes için bu iyilik hareketi devam etsin istiyorum. Defne, Öznur, Murat ve Rüzgar sağ salim gidip gelsinler inşallah. Hep beraber burada Defneyle dans ettiğimiz günlerde olur inşallah.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı