SmartMessage Yönetim Gücüne Güç Katıyor

Geliştirdiği teknolojiler ile dünya çapında birçok kuruma çok kanallı bağlantı platformu sunan SmartMessage, üst seviye atamalar ve terfilerle idare takımını güçlendirmeye devam ediyor.

Şirketlerin maksat kitleleriyle olan irtibatlarında yüksek verimlilik sağlayan, çok kanallı pazarlama ve müşteri tecrübesi platformu sunan SmartMessage, iki tecrübeli ismi takımına kattı. Pepsi Bottling Group, Kraftfoods International, Netaş ve Çelebi Havacılık Holding üzere milletlerarası tanınmış markalarda insan kaynakları idaresi, iç bağlantı ve küresel akademi üzere süreçlerde 20 yıla yakın tecrübeye sahip Cihan Erçek, SmartMessage takımına katıldı. Marmara Üniversitesi İnsan Kaynakları İdaresi Yüksek Lisans Programı, Adler Koçluk, Dale Carnegie Eğitmenlik ve TDC Assessor sertifikalarına sahip olan Erçek, CHRO (İnsan Kaynakları Kısım Başkanı) olarak vazifeye başladı.

SmartMessage takımına katılan bir başka deneyimli isim ise Mehmet Kış oldu. Kış, SmartMessage ailesine katılmadan evvel, 17 yılı aşkın müddet Vakıfbank, Ziraat Teknoloji, InterTech ve Maersk Line üzere değerli şirketlerde teknoloji takımlarına liderlik etti. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden yüksek lisans derecesine sahip olan Mehmet Kış, SmartMessage’da CTO (Teknoloji Kısım Başkanı) olarak misyon alıyor.

SmartMessage’da İki Yeni Terfi

SmartMessage’da uzun müddettir muvaffakiyetle misyon alan iki isim de terfi ederek yeni sorumluluklara sahip oldu. İki seneyi aşkın Küresel Satış ve Pazarlama Yöneticisi olarak vazife alan Kerim Alain Bertrand Küresel CSO (Global Satış Kısım Başkanı) durumuna terfi etti. Bertrand, SmartMessage seyahatinden evvel yirmi yıldan fazla müddet FinTech, MarTech ve PropTech üzere spesifik teknoloji hususlarında hizmet sunan firmalarda üst seviye yönetici olarak misyon aldı. 8 yıldır Türkiye Satış Yöneticisi olarak misyon yapan Sevil Özkan ise Türkiye CSO (Türkiye Satış Kısım Başkanı) misyonuna getirildi. İrtibat bölümü geçmişi de olan Özkan, SmartMessage’dan evvel misyon yaptığı teknoloji şirketlerinde yönetici durumunda kıymetli çalışmalar yürüttü.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı