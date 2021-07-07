SmartMessage yönetim gücüne güç katıyor

Şirketlerin gaye kitleleriyle olan bağlantılarında yüksek verimlilik sağlayan, çok kanallı pazarlama ve müşteri tecrübesi platformu sunan SmartMessage, iki tecrübeli ismi takımına kattı. Pepsi Bottling Group, Kraftfoods International, Netaş ve Çelebi Havacılık Holding üzere memleketler arası tanınmış markalarda insan kaynakları idaresi, iç irtibat ve küresel akademi üzere süreçlerde 20 yıla yakın tecrübeye sahip Evren Erçek, SmartMessage takımına katıldı. Marmara Üniversitesi İnsan Kaynakları İdaresi Yüksek Lisans Programı, Adler Koçluk, Dale Carnegie Eğitmenlik ve TDC Assessor sertifikalarına sahip olan Erçek, CHRO (İnsan Kaynakları Kısım Başkanı) olarak misyona başladı.

SmartMessage takımına katılan bir başka deneyimli isim ise Mehmet Kış oldu. Kış, SmartMessage ailesine katılmadan evvel, 17 yılı aşkın müddet Vakıfbank, Ziraat Teknoloji, InterTech ve Maersk Line üzere kıymetli şirketlerde teknoloji takımlarına liderlik etti. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden yüksek lisans derecesine sahip olan Mehmet Kış, SmartMessage’da CTO (Teknoloji Kısım Başkanı) olarak vazife alıyor.

SmartMessage’da İki Yeni Terfi

SmartMessage’da uzun müddettir muvaffakiyetle vazife alan iki isim de terfi ederek yeni sorumluluklara sahip oldu. İki seneyi aşkın Küresel Satış ve Pazarlama Yöneticisi olarak misyon alan Kerim Alain Bertrand Global CSO (Global Satış Kısım Başkanı) durumuna terfi etti. Bertrand, SmartMessage seyahatinden evvel yirmi yıldan fazla müddet FinTech, MarTech ve PropTech üzere spesifik teknoloji hususlarında hizmet sunan firmalarda üst seviye yönetici olarak vazife aldı. 8 yıldır Türkiye Satış Yöneticisi olarak misyon yapan Sevil Özkan ise Türkiye CSO (Türkiye Satış Kısım Başkanı) vazifesine getirildi. Bağlantı dalı geçmişi de olan Özkan, SmartMessage’dan evvel misyon yaptığı teknoloji şirketlerinde yönetici durumunda değerli çalışmalar yürüttü.

Hibya Haber Ajansı