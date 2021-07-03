SNK-ÖNCÜ adi ortaklığından iş sözleşmesi

SNK-ÖNCÜ ismi paydaşlığı ile Dicle Kök Güç Yatırım A.Ş iş mukavelesi imzaladı.



Senkron Güvenlik ve Bağlantı Sistemleri A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Senkron Güvenlik ve Bağlantı Sistemleri A.Ş ile Öncü Metal Ltd Şti, SNK-ÖNCÜ ismi iş iştiraki kurmuşlardır. SNK-ÖNCÜ ismi paydaşlığı ile Dicle Kök Güç Yatırım A.Ş ortasında toplam 26.293.846.33 TL bedel üzerinden Şanlıurfa 7. küme 2021 yılı AG/OG elektrik tesis üretim işleri kontratı imzalanmıştır. Mukaveleye ilişkin 249.265,66 TL kıymetindeki damga vergisi ödenmiştir.

İşin tamamlanma mühleti 150 takvim günüdür.”

Hibya Haber Ajansı