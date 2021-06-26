SOCAR Türkiye grup şirketlerine İKMİB İhracatın Yıldızları Ödülleri’nde 3 ödül birden

SOCAR Türkiye küme şirketleri, İstanbul Kimyevi Unsurlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından verilen 2020 İhracatın Yıldızları Ödülleri’nde, iki kategoride üç mükafatın sahibi oldu. Organik Kimyasallar İhracatı kategorisinde SOCAR Ticaret 1. olurken Mineral Yakıtlar İhracatı’nda da 1.’liği STAR Rafineri, 2.’liği ise SOCAR Ticaret elde etti.

Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye, İstanbul Kimyevi Unsurlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından verilen ‘2020 İhracatın Yıldızları Ödülleri’nde iki küme şirketiyle birinci iki sırada yer alarak ihracatın devler liginde doruktaki pozisyonunu perçinledi. Türkiye’nin toplam ihracatında değerli bir hisseye sahip olan kimya bölümünde en yüksek ihracat sayılarına ulaşan kurumların belirlendiği İKMİB İhracatın Yıldızları Ödülleri’nde SOCAR Türkiye küme şirketlerinden SOCAR Ticaret, Organik Kimyasallar İhracatı kategorisinde 1.’liği elde etti. Mineral Yakıtlar İhracatı’nda STAR Rafineri 1. olurken birebir kategoride 2.’liği de SOCAR Ticaret ile alan SOCAR Türkiye, iki kategoride de doruğun sahibi oldu. Mükafatları, SOCAR Türkiye ismine Rafineri ve Petrokimya İş Ünitesi CFO’su Elchin Ibadov aldı.

“ZORLU BİR PERİYOTTA ELDE EDİLEN BU MUVAFFAKİYETLER ÇOK DAHA ANLAMLI”

2020 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödüllerinde alınan başarılı sonuçları pahalandıran SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Ünitesi Lideri ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, “Pandemi kuralları altında geçen güç bir yıl olan 2020, bilhassa rafineri ve petrokimya bölümünde büyük bir daralmaya yol açtı. Küresel ölçekte üretim kesintilerinin yaşandığı bu sarsıcı periyotta SOCAR Türkiye olarak küme şirketlerimiz STAR Rafineri ve Petkim’in entegre yapısı sayesinde üretimimize kesintisiz olarak devam etmeyi sürdürdük. Bu kritik periyotta küme şirketlerimizle gerçekleştirdiğimiz ihracatın yanında üretimimizi iç pazara yönlendirerek yerli sanayicimiz ve ihracatçılarımızın da kesintisiz üretim yapabilmelerine dayanak olduk. İhracatçılarımızı, petrokimya hammaddelerinde yaşanan global arz şokunun tesirlerinden mümkün olduğunca koruyarak üretimlerini sürdürebilmeleri için gerekli hammaddeleri sağladık. Güçlü bir periyotta elde edilen bu muvaffakiyetlerin çok daha manalı olduğunu biliyoruz. Üretimden gelen potansiyelimizi, global rekabette daha güçlü bir Türkiye için kullanmak bize büyük bir gurur ve memnunluk yaşatıyor” sözlerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı