SOCAR Türkiye’nin yönetim binaları enerjisini ‘yeşil enerji’den alacak

Türkiye’nin en büyük direkt dış yatırımcısı SOCAR Türkiye, karbon ayak izini azaltma gayesiyle, içinde Vadistanbul’daki Genel Merkezi’nin de bulunduğu iştiraklerine ilişkin idare binalarında ve birtakım tesislerinde ‘yeşil enerji’ kullanacak. 2021 yılında 14,5 milyon kilovat saatlik toplam 22 elektrik tüketim noktası yeşil güce dönecek.

Sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir gücün ehemmiyeti her geçen gün artarken Türkiye’nin en büyük direkt dış yatırımcısı SOCAR Türkiye, Vadistanbul’daki genel merkez ve iştiraklerine ilişkin 4 idare binası, 10 istasyon, 2 depo ve depolama tesisi, 3 acil müdahale ünite ofisi, 2 vana kümesi ve 1 arşiv binası olmak üzere toplam 22 tüketim noktasında kullanılan elektriği ‘yeşil enerji’den karşılayacak.

SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, “Grubumuzun stratejik öncelikleri ortasında sürdürülebilirlik başlığı altında düşük karbon, döngüsel iktisat ve etraf dostu operasyonların geliştirilmesi bulunuyor. Sürdürülebilir güçte elektriğin hangi kaynaktan üretildiği, tüketiciler ve kurumlar için artık çok daha kıymetli. SOCAR Türkiye olarak biz de bu tarafta bir adım attık ve iştiraklerimizin merkezlerinin de bulunduğu 4 idare binası ile birlikte toplam 22 tüketim noktasında tükettiğimiz elektriği yeşil güce dönüştürmeye karar verdik. 2021 yılında İstanbul’daki genel merkezimiz de dahil tüm bu noktalarda tüketilen elektriğin toplam 14,5 milyon kilovat saati bulacağı düşünüldüğünde, her yıl yaklaşık bu kadarlık elektrik tüketimimizin artık yenilenebilir kaynaklardan karşılanacağını söyleyebiliriz” dedi.

YEŞİL SERTİFİKALI ELEKTRİK VE KARBON NÖTR ESERLERİNİN SATIŞINI YAPMAYA BAŞLADI

Öte yandan SOCAR Türkiye’nin bir iştiraki olarak hem doğal gaz hem de elektrik satışı yaparak müşterilerinin güç tahlil ortağı olan SOCAR Güç Ticaret A.Ş, kesin tüketicilerin karbon ayak izlerini azaltmak ve nötrleştirmek ismine yenilenebilir güç kaynağından üretilen ve Memleketler arası Yenilenebilir Güç Sertifikası (I-REC) ile belgelendirilmiş yeşil güç ve Gold Standard, VCS üzere milletlerarası karbon sertifikası satışlarına başladı. Bu bağlamda, SOCAR Türkiye Güç Ticaret A.Ş, 2021 yılında mevcut elektrik müşteri portföyünün 1,6’sını, yani yaklaşık 33 milyon kilovat saatlik kısmını, “yeşil enerji” satışı olarak gerçekleştirdi. SOCAR Güç Ticaret A.Ş, müşterilerinin güç tahlil ortağı olma vizyonu ile yenilenebilir güç santrallerinin idaresi, üç fazdan oluşan karbon nötrleştirme hizmeti Gold Standard ve VCS karbon sertifikasyon ve I-REC proje geliştirme hizmeti sunuyor.

Bilhassa AB’ye ihracat yapan şirketler ve Türkiye’deki AB merkezli şirketlerin, karbon ayak izi azaltımı yahut sıfırlaması gayesiyle, yeşil güç tüketiminin ispatı ve karbon emisyonlarının nötrleşmeye yönelik adımları; yeşil güç ve karbon emisyon sertifikası ve bunlara ait proje geliştirmeye yönelik talebi de artırıyor. Gelişmiş ülkelerle iş yapmak isteyen, yurtdışında ihalelere katılmak isteyen şirketler için de yeşil güç kullanımı ve karbon emisyonların nötrleşmiş olması kendilerine pek çok alanda öncelik ve rekabet avantajı sağlıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı