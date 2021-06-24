Social Media Awards Turkey’den ‘Alışveriş Merkezleri’ Kategorisinde Zorlu Center’a Altın Ödül

Social Media Awards Turkey’den ‘Alışveriş Merkezleri’ Kategorisinde Zorlu Center’a Altın Ödül

 Marka ve ajansların toplumsal medya performanslarını objektif datalar ve toplumsal medya dalının önde gel
Ana Sayfa Teknoloji 24 Haziran 2021 10 Görüntüleme

Social Media Awards Turkey’den ‘Alışveriş Merkezleri’ Kategorisinde Zorlu Center’a Altın Ödül

Social Media Awards Turkey’den ‘Alışveriş Merkezleri’ Kategorisinde Zorlu Center’a Altın Ödül

Marka ve ajansların toplumsal medya performanslarını objektif datalar ve toplumsal medya dalının önde gelen isimlerinden oluşan heyet ile pahalandıran, Social Media Awards Turkey 2021 kazananları aşikâr oldu. Yapılan değerlendirmede Alışveriş Merkezleri kategorisinde Şiddetli Center Altın mükafata layık görüldü.

Marketing Türkiye & BoomSonar iş birliğiyle bu yıl 5’incisi düzenlenen Social Media Awards Turkey 2021’de kazanan markalar online olarak gerçekleştiren ödül merasimiyle duyuruldu. 55 binden fazla toplumsal medya marka hesabı SocialBrands puanlarına nazaran analitik olarak incelenirken, 1 Mart 2020 – 1 Mart 2021 devrini kapsayan değerlendirmede hayran sayısı, hayran artışı, paylaşılan mesaj sayısı, mesaj tipleri, elde edilen etkileşim ve etkileşim cinsleri üzere birçok farklı bilgi ele alındı. Toplumsal medyaya damgasını vuran marka, ajans ve bireylerin açıklandığı ödül merasiminde Alışveriş Merkezlerikategorisinde Kuvvetli CenterAltın mükafatın sahibi oldu.

Toplumsal medya içerikleri milyonlarca kişi tarafından izlendi

Pandemiyle birlikte hayat biçimlerimizin nerdeyse büsbütün değiştiği, daha çok toplumsal medyada vakit geçirdiğimiz bu süreçte Kuvvetli Center içerikleri ve paylaşımlarıyla toplumsal medya kullanıcılarının büyük beğenisini kazandı. Pandemi ile ilgili alınan bütün tedbirler ve rutin olarak gerçekleştirilen sterilizasyon süreçlerinin anlatıldığı görüntülerden, özel gün bağlantısı kapsamında yapılan projelere kadar birçok içerik Kuvvetli Center’ın toplumsal medya hesaplarından yayınlandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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