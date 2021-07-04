Sofralık zeytin ihracatı 105, zeytinyağı ihracatı 72 milyon dolara ulaştı

Türk zeytincilik kesimi 2020-21 döneminin üçte ikisini geride bıraktı. Türkiye sofralık zeytin ihracatından 105 milyon dolar, zeytinyağı ihracatından ise; 72 milyon dolar döviz geliri elde etti.

Sofralık zeytin ihracatı ölçü bazında ise; 60 bin ton olarak kayıtlara geçti. 2020-21 döneminin 8 aylık devrinde 46 bin ton siyah zeytin, 14 bin ton yeşil zeytin ihraç ettiğimizi lisana getiren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Lideri Davut Er, siyah zeytin ihracatının döviz karşılığının 81 milyon dolar, yeşil zeytinden elde edilen döviz meblağının ise 24 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nin 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin olağan mali genel şurasında konuşan Er, “Almanya hem siyah zeytin, hem de yeşil zeytinde en çok ihracat yaptığımız ülkeler ortasında tepede yer aldı. Almanya’yı, Irak, Romanya, ABD ve Bulgaristan takip ettiler. Sofralık zeytin ihracatımız, 2019/20 döneminin birinci 8 ayında 59 bin ton karşılığı 103 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Geçen döneme nazaran ölçü ve fiyat bazında yüzde 2’lik bir artış elde ettik” biçiminde konuştu.

Türkiye’nin, 2019/20 dönemi sonunda 84 bin 417 ton sofralık zeytin ihracatı karşılığında 146 milyon dolarlık döviz getirisine imza attığına vurgu yapan Lider Er şöyle devam etti: “Bu kıymet, döviz geliri manasında Türkiye’nin bugüne kadar ulaştığı en yüksek ihracat sayısı olarak kayıtlara geçti. 2020-21 döneminin sonunda yeni bir rekora ulaşacağımızı sizlerle paylaşmaktan memnunluk duyuyorum.”

Zeytinyağı ihracatı 25 bin ton oldu

2020/21 döneminde zeytinyağı ihracatının 1 Kasım 2020 tarihinde başladığını, 7 aylık devrin geride kaldığını dillendiren EZZİB Lideri Davut Er, Türkiye’nin zeytinyağı ihracatının ölçü bazında; yüzde 20 düşüşle 31 bin tondan 25 bin tona gerilediğini, kıymette ise yüzde 4 düşüşle 75 milyon dolardan 72 milyon dolara indiğini tabir etti. Er, “Zeytinyağı ihracat ünite fiyatımızın yüzde 20 artışlakg başına 2,38 ’dan 2,85 ’a çıktı. Bu periyotta en çok zeytinyağı ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülke ise 24 milyon dolar ile ABD oldu. Bu periyotta ambalajlı zeytinyağı ihracat fiyatımız 41 milyon dolar olarak gerçekleşirken, toplam zeytinyağı ihracatımızın yüzde 60’ını ambalajlı olarak göndermiş olduk” diye konuştu.

Türkiye’den dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına getirilen yasaklamayla ilgili de konuşan EZZİB Lideri Davut Er, süreci Ticaret Bakanlığı’nın talimatlarına nazaran yürüttüklerini, dökme ve varilli ihracatla ilgili kontratı olan firmaların mağdur olmalarını önlediklerini kelamlarına ekledi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 2021 yılı çalışma programı kabul edilirken, 2021 yılı bütçesi 2 milyon 250 bin TL olarak belirlendi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı