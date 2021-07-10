Soğuk yaz çorbalarıyla gelen sayısız fayda

Pandemi sürecinde bağışıklığımızı güçlü tutmak için kıymetli rol oynayan çorbalar, sıcak yaz aylarında çok tercih edilmeyebiliyor. Lakin birtakım çorbalar üzerinde dumanı tütmesinin tersine, soğuk tüketilerek de hem serinletiyor hem de güçlü besleyici kıymetleriyle bağışıklığı güçlendiriyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu “Pandemide virüslere karşı direncimizi artıran yaz zerzevatları ve meyveleriyle hazırlayacağınız soğuk çorbalar; yüksek lif, vitamin ve mineral içeriklerinin yanı sıra yüksek antioksidan özellikleri sayesinde bedenin temizlenmesinde yani detoksunda değerli yarar sağlar. Düşük kalori içerikleri sayesinde tokluk hissi yaratır. Bir öğünde 8 çorba kaşığı tüketilmesi istikrarlı ve kâfi olacaktır” diyor. Buna rağmen mineral ve sıvı kısıtlamasına yönelik diyet uygulayan böbrek hastalarının bu çorbaları tüketirken dikkat etmeleri gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu, soğuk yaz çorbalarıyla gelen yararları anlattı, öne çıkan 5 lezzetli soğuk yaz çorbası tanımı verdi…

Ayran Aşı Çorbası

Yararları:

Yüksek antioksidan düzeyine sahip nane ve dereotu içeren soğuk ayran aşı çorbası düşük kalorili olmasının yanı sıra A vitamini, folat ve C vitamini tarafından varlıklı içeriğiyle detoks tesirini takviyeler. Sindirim sistemine sağladığı olumlu tesirlerle birlikte yaz aylarında sofralarınızda eksik etmemeniz gereken bir çorbadır.

Materyaller:

1 su bardağı buğday

4 bardak sıcak su

1 su bardağı nohut

3 su bardağı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı nane

1 tutam dereotu

1 bardak soğuk su

Yapılışı:

Bir gece evvelce nohut ve buğday ıslanır. Geceden ıslatılan nohut ve buğday 4 bardak suda kaynatılır. Piştikten sonra ocaktan alınır ve süzülür. Buğday ve nohut, derin bir kabın içine alınır, üzerine yoğurt ve tuz ek edilir, yavaşça karıştırılır. Akabinde bir bardak soğuk su yavaş yavaş ek edilir. Dereotu, taze nane doğranır ve üzerine eklenir. 1 saat kadar buzdolabında bekletildikten sonra soğuk olarak servis edilir.

Erişteli Mercimekli Yoğurt Çorbası

Yararları:

A vitamini, folat ve demir tarafından varlıklı olan nane ve A, C ve K vitaminlerinden güçlü yeşil mercimek içeren soğuk erişteli mercimekli yoğurt çorbası hem protein bakımından hem de vitamin-minerallerden güçlü lifli içeriğiyle tokluk sağlar ve kilo vermede yardımcı olur.

Materyaller:

2 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı yeşil mercimek

1 adet yumurta

½ su bardağı tam buğday erişte

1 tepeleme yemek kaşığı tam buğday un

1 çay kaşığı tuz

3.5 su bardağı su

2 çay kaşığı nane

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

Mercimekler haşlanır. Tencereye yoğurt, yumurta, un, tuz ve su alınıp çırpılır. Orta ateşte devamlı çırpılır. Kaynamaya başlamadan evvel erişteler ek edilip karıştırmaya devam edilir. Kaynamaya başlayınca haşlanıp süzülmüş yeşil mercimek ilave edilip kısık ateşte 5 dakika pişirilir. Farklı bir tavada zeytinyağı ve nane pişirilir ve çorbaya eklenip 2-3 dakika daha pişirilir. Oda sıcaklığında soğumaya bırakılır. 1 saat kadar buzdolabında bekletildikten sonra soğuk olarak servis edilir.

Fesleğenli Kabak Çorbası

Yararları:

Düşük kaloriye sahip ve A vitamini, lutein, zeoksantin, beta-karoten üzere antioksidan tesire sahip karotenoidler açısından güçlü olan kabak bağışıklığı desteklemesinin yanı sıra detoks tesiri yüksek olan sebzelerdendir. Bedendeki hür radikallerle savaşan antioksidanlara sahip fesleğen kabak ile birlikte soğuk çorba olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemini olumlu istikamette takviyeler.

Gereçler:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

6 kısım taze soğan

1 yemek kaşığı kekik

Yarım kilo kabak

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı limon suyu

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı taze fesleğen

2 bardak soğuk su

Yapılışı:

Taze soğanlar zeytinyağında pişirilir. Kahverengileşmeye başlayınca taze kekik eklenir. Kokusu çıkana kadar beklenir. Kabak, tuz, karabiber eklenip kabaklar yumuşayana kadar pişirilir. 2 bardak su eklenip 20 dakika kaynatılır. Oda ısısına gelene kadar bekletilir. Sonra buzdolabında soğutulur. Bu sırada yoğurt, fesleğen ve limon suyu püre haline getirilir. Karışım çorbanın içine karıştırılır. Zeytinyağı ve fesleğenle birlikte soğuk servis edilir.

Gazpazho Çorbası

Yararları:

Domates, C vitamini, potasyum, K vitamini ve folat istikametinden varlıklı içeriğinin yanı sıra kanser savaşçısı olarak bilinen domates likopen içeriğine sahiptir. Salatalık, yüksek antioksidan içeriğiyle birlikte yüksek oranda su içerir ve hidrasyonu destekleyerek kilo kaybına dayanak olur. Yüksek C vitamini içeriği ve lifli yapısı ile tokluk sağlayan dolmalık biber bağışıklığın desteklenmesinde olumlu rol oynar ve kilo kaybını takviyeler. Bu güçlü içerikli zerzevat ve meyveleri içeren soğuk gazpacho çorbasına sofralarınızda yer verin.

Materyaller:

4 adet büyük domates

1 adet küçük uzunluk soğan

1 diş sarımsak

2 adet salatalık

1 adet orta uzunluk yeşil dolmalık biber

4 dilim tam buğday ekmek içi

5 su bardağı su

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı organik üzüm sirkesi

½ çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Kabukları soyulan domates, kuru soğan ve salatalıklar iri küpler halinde doğranır. Sarımsağın kabukları soyulur. Ortadan ikiye kesilip, çekirdekleri çıkartılan yeşil dolmalık biber doğranır. Doğranmış olan tüm materyaller mutfak robotundan geçirilir. Ekmek içleri de eklenerek tüm gereç püre haline getirilir. Çorba gereci derin bir cam kaseye aktarılır. Su eklendikten sonra çırpıcı yardımıyla karıştırılır. Zeytinyağı, sirke, tuz ve karabiber eklendikten sonra karıştırılmaya devam edilir. Koyu bir kıvam alan çorba, buzdolabında soğutulduktan sonra servis edilir.

Pancar Çorbası

Yararları:

Nitrat içeriği ile yüksek kan basıncını düşürücü tesire sahip olan pancar, bedende inflamasyonla savaşır. Yüksek C vitamini ve folat içeriğinin yanı sıra yüksek su içeriği ile hidrasyona takviye olur. Ayrıyeten lif içeriği ile iştahı azaltarak kilo kaybına takviye sağlayan pancarı soğuk pancar çorbası olarak kesinlikle sofralarınıza ekleyin.

Materyaller:

2 adet büyük uzunluk pancar

1 yemek kaşığı organik üzüm sirkesi

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı labne peyniri

1 çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Pancarlar güzelce yıkandıktan sonra kabuğuyla birlikte yumuşayana kadar haşlanır. Kabuğu soyulup küp biçiminde doğranır ve mutfak robotuna aktarılır. Sirke,zeytinyağı, tuz ve karabiber ek edilerek püre haline getirilir. Başka bir kapta süzme yoğurt ve labne yeterlice karıştırılır. Pancar püresi ile karıştırılır. Homojen bir görünüm elde edildikten sonra buzdolabında soğutulur. Soğuk bir halde servis edilir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı