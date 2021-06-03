Söktaş’ta ortakların hisse satışından elde ettiği gelirin kullanımı

Söktaş Dokumacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş, ortakların pay satışından elde ettiği gelirin kullanımına ait bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Şirketimiz hissedarlarından E. Hilmi Kayhan’a ilişkin şirketimiz sermayesinin %4,41’ini oluşturan 3.451.000 adet pay, Muharrem H. Kayhan’a ilişkin şirketimiz sermayesinin %4,34’ünü oluşturan 3.399.000 adet pay olmak üzere toplamda şirket sermayesinin %8,76’ini oluşturan 6.850.000 adet payın kurumsal yatırımcılara pay başına 4.85 TL’den özel buyrukla satışı 31.05.2021 tarihinde gerçekleşmiştir. 33,2 milyon TL fiyatındaki satış bedelinin 28 milyon TL’si şirketin büyüme planları ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi gayesiyle kullanılmak üzere şirket bünyesinde bırakılacaktır.”

Hibya Haber Ajansı