Şölen’den 500 Çocuğun Eğitimine Destek

Türkiye’nin lider şirketlerinden Şölen, sahip olduğu ileri teknoloji ve Endüstri 4.0 donanımıyla dünyanın sayılı tesisleri arasında yer alan Türkiye’nin Çikolata Fabrikası’nda yüksek gıda güvenliği ve kalite standartlarında el değmeden

ürettiği lezzetleriyle bayrama hazır.

Şölen CEO’su Elif Çoban, “Geleneklerimiz bizi biz yapan en önemli değerlerimizdir. Bu yıl, birkaç senedir doyasıya yaşayamadığımız bayramları bir nebze olsa geride bırakmanın sevinciyle sevdiklerimizle daha fazla bir arada olabileceğiz. Şölen olarak ürünlerimizi ileri gıda güvenliği, hijyen ve kalite kriterlerimiz doğrultusunda en taze şekilde hazırlayarak tüketicilerimize sunuyoruz. Bayram döneminde yaklaşık 5 bin kişilik ek istihdam sağlıyoruz. Bu bayram da çikolata ve şeker çeşitlerimizle bayramı Şölen’e çevirmeye hazırız. En güzel, sevgi dolu anlarda tüketicilerimizin yanında olacağımız için mutluyuz” dedi.

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini uzun yıllardır eğitim alanına odakladıklarının altını çizen Çoban, bu çalışmaları İyilik Şöleni marka çatısı altında birleştirerek daha da büyütme kararı aldıklarını belirterek, “Büyüklere bayram çocuklara gelecek” sloganıyla Ramazan ve Kurban Bayramları süresince TEGV işbirliği ile yapacakları bağış kampanyasıyla toplam 500 çocuğun eğitim masraflarını karşılayacaklarını söyledi.

Türkiye’nin atıştırmalık sektöründe önde gelen şirketlerinden Şölen, bu yıl da bayram sevincini evlere taşımaya hazır. Şölen, dünya standartlarındaki tesislerinde gıda güvenliğini, hijyeni ve kaliteyi odağına alarak el değmeden ürettiği ürünleriyle, bu bayramın da çikolata ve şekerde en fazla ürün çeşitliliğine sahip markalardan biri olarak konumlanıyor. Ürünlerini en taze şekilde sunabilmek için bayrama çok kısa bir süre kala hummalı bir çalışmaya giren Şölen, bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor.

Bu yıl yaklaşık 5 bin kişilik ek istihdamla satış noktalarında hizmet verecek olan Şölen, online satış mağazası Şölen Boutique üzerinden de tüm lezzetlerini tüketicilerine ulaştırıyor.

“Gıda güvenliği ve kaliteyi odağımıza alıyoruz”

Bayramlarda tüketicilere taze, kaliteli, lezzetli ürünleri ulaştırmak için büyük bir özenle çalıştıklarını ifade eden Şölen CEO’su Elif Çoban, “İki yıldır alışılagelmiş bayramlardan çok farklı bayramlar geçirmek zorunda kaldık. Ama bu yıl, birkaç senedir doyasıya yaşayamadığımız bayramları bir nebze olsa geride bırakmanın sevinciyle sevdiklerimizle daha fazla bir arada olabileceğiz. Şölen olarak ürünlerimizi ileri gıda güvenliği, hijyen ve kalite kriterlerimiz doğrultusunda bayrama çok yakın bir zamanda en taze şekilde hazırlayarak tüketicilerimize sunuyoruz. Rekor ürün çeşidimizle bayramı Şölen’e çevirmeye hazırız. En güzel, sevgi dolu anlarda tüketicilerimizin yanında olacağımız için mutluyuz” dedi.

Online satış platformu Şölen Boutique mağazasından da ürünlerinin temin edilebileceğini söyleyen Çoban, “Şölen Boutique iki yıldır online tarafta gücümüzü arttıran bir kanal oldu. Kurduğumuz günden bu yana sürekli yeni ürün ve hediye seçenekleriyle geliştirmeye devam ediyoruz. Şölen Boutique’te şık ambalajlarıyla gözlere, tadıyla damaklara hitap eden lezzetli ve kaliteli ürünlerimizin hem hediye gönderimi hem de kendi evlerimizde tüketimimiz için güzel bir alternatif oluşturacağına inanıyorum. Şölen Boutique’te ikramlık çikolata seçeneklerimizle de yer alıyor. Tüketicilerimiz bayramlar haricinde bütün yıl boyunca Şölen’in hediyelik portföyündeki lezzetlerine bu kanaldan ulaşabilirler” dedi.

“Bayramda 5 bin kişiye ek istihdam sağlıyoruz”

Her sene olduğu gibi bu bayram döneminde de istihdam sağlayacaklarını belirten Elif Çoban, tesislerde çalışan yaklaşık 2 bin 500 çalışana ek olarak yaklaşık 5 bin kişinin sahada görev yapacağını söyledi. Çoban, “İstihdam ülkemizin öncelikli konularından biri. Bayramlarda sağladığımız ek istihdamla ekonomimize destek vermeyi önemsiyoruz. Bayramda görev yapacak arkadaşlarımız stantlarımıza gelen tüketicilerimize ürünleri elletmeden, eldiven ve maske ile çalışarak poşetlere dolum yapacak, tartacak ve nihai paketi teslim edecekler” dedi.

Geçen yıl Şölen’in dökme çikolata ciro pazar payının yüzde 30 olduğunu belirten Çoban, “Şölen olarak, çikolatayı bayram ikramlığı olarak pazara katan markayız ve ikramlık ürünlerde pazarın başrol oyuncularından biriyiz. Eskiden fiyat avantajı sebebiyle şeker daha fazla tercih edilirken, bugün Şölen’in kaliteyi ulaşılabilir hale getirmesi sayesinde çikolata bayramlarda daha fazla eve alınan ve hediye olarak götürülen ürün oldu. Bu trendin bundan sonra da artarak devam etmesini bekliyoruz” dedi.

“Eğitime destek, Türkiye’nin geleceğine yapılacak en büyük yatırımdır”

Şölen olarak, üretimle, yatırımla, istihdamla ve ihracatla Türkiye’ye güç veren bir şirket olmanın, yarattıkları markalarla dünyada önemli başarılara imza atmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Çoban, “Kuruluşumuzdan beri, şartlar ne olursa olsun kazancımızı daima yatırıma yönlendirdik. Pandemi döneminde dahi yatırımdan, üretimden asla vazgeçmedik, istihdamımızı koruduk. Bunların yanı sıra 30 yılı aşkın süredir daima yatırım yaptığımız bir konu da gençlerimizin eğitimi oldu. Çünkü Şölen olarak, Türkiye’nin geleceğine yapılacak en büyük yatırımın eğitim olduğuna inanıyoruz. Yıllardır bu alanda yaptığımız faaliyetlerimizi İyilik Şöleni çatısı altında birleştirme ve daha odaklı olarak bu alandaki çalışmalarımızı ilerletme kararı aldık. Bu kapsamda TEGV işbirliği ile çocukların kendi potansiyellerini ve yeteneklerini keşfetmelerine fırsat tanımak amacıyla çocukların eğitimine destek olmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. “Büyüklere bayram çocuklara gelecek” sloganımızla Ramazan ve Kurban Bayramları süresince yapacağımız bağış kampanyası ile toplamda 500 çocuğun eğitim masraflarını karşılayacağız. Önümüzdeki dönemde de çocuklarımızın eğitimine destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı