Solmaz Çiros, Okan Boyar’ın programına konuk oldu

Solmaz Çiros Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalında yaşadığı haksızlık sonrasında birinci kere Okan Boyar’a konuk oldu.

Özel bir tv kanalında Okan’ın Dünyası İsimli tv programını sunan Okan Boyar bu haftaki yayınında romanların prensesi Solmaz Çiros’u konuk etti.

Program tekrar kendi gününde en çok izlenen program olarak birinciliği kimseye bırakmadı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı