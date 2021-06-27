Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
Ali Babacan’dan AK Parti’ye gönül verenlere çağrı: ‘Gelin, adaleti hep birlikte isteyelim’DEVA Partisi Genel Lideri Ali Babacan, Ankara’da partisinin Sincan ilçe binasının açılışında konuştu. Bab
Solmaz Çiros, Okan Boyar’ın programına konuk oldu
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