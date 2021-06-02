Son 30-40 yılda toplumda sosyal hizmetler ihtiyacı arttı

Toplumsal hizmetler, “hayata tekrar ahenk için takviyeye muhtaçlık duyan dezavantajlı pozisyondaki birey ve kümelere eğitim, rehberlik, güçlendirme dayanağı, aracılık üzere rollerle müdahale eden yardım mesleği” olarak tanımlanıyor. Meskende bakım hizmeti alan engelli sayısının yarım milyonu aştığını ve sokakla alakalı problemlerin görünür bir hal aldığını vurgulayan uzmanlar, günümüzde toplumsal hizmetlere ne kadar gereksinim olduğunun son 30-40 yıldaki nicel artışına bakılarak anlaşılabileceğini tabir ediyor. Uzmanlar, toplumsal hizmetleri ‘kimsesizlerin kimsesi’ olarak nitelendiriyor.

Üsküdar Üniversitesi Sıhhat Bilimleri Fakültesi Toplumsal Hizmet Kısım Lideri Doç. Dr. İsmail Barış, toplumsal hizmetlerin toplumlardaki kıymeti ve gerekliliği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Toplumsal hizmet problemlerin tahlili için çabalıyor

Toplumdaki herkesin birebir şartlara doğmadığını ve birebir imkânlara sahip olmadığını belirten Doç. Dr. İsmail Barış, “İnsanlar engellilik, zihinsel gelişim, yaşlılığa bağlı fonksiyon kayıpları üzere doğal sebeplerle ve eğitime, sıhhate erişimde adaletsizlik, genel olarak yoksulluk üzere toplumsal sebeplerle eşitsiz şartlarda yaşıyor. Bu eşitsiz şartlarda geçen hayat bazılarını çaresizlik, zayıflık, korunma gereksinimi, suça yönelme üzere olağanın dışında ve önlenebilir hayatlara yönlendirebiliyor. Kimi beşerler da kendi iradesi ya da denetleyemediği kişilik patolojileri nedeniyle suça yönelebiliyor. Bu durumlar ‘normal’ olağan hayat seyrini hem bireyler hem de toplum için gerilimli, problemli bir hale getiriyor. Toplumsal hizmet bu problemlerin kaynağı olan kişi, topluluk yahut durumlara müdahale ederek bireylerin ve toplulukların hayata yine ahenk sağlamaları için çabalıyor.” dedi.

Takviyeye muhtaçlık duyanların yanında oluyor

Toplumsal hizmetin hayata tekrar ahenk için dayanağa gereksinim duyan dezavantajlı pozisyondaki birey ve kümelere eğitim, rehberlik, güçlendirme dayanağı, aracılık üzere rollerle müdahale eden yardım mesleği olduğunu vurgulayan Doç. Dr. İsmail Barış, “Desteğe muhtaçlık duyan çok çeşitli insan kümelerini bütüncül olarak ele alan toplumsal hizmet mesleği, uzun hayat boyunca herkesin müsabaka ihtimali olduğu toplumsal dayanağın ismidir. Kendisini çaresiz, dışlanmış hisseden bir yaşlı ya da engelli, şiddet gören bir bayan, terkedilmiş bir çocuk ya da ihmal edilen bir çocuğa takviye olacak, rehberlik edecek, yanında olacak örgütlü gücün ismidir. Öteki bir tabirle toplumsal hizmet kimsesizlerin kimsesidir.” diye konuştu.

Meseleler karşısında toplumsal hizmetler gerekli

İnsan toplumlarının her boyutuyla denetim edilebilir yapılar olmadığını tabir eden Doç. Dr. İsmail Barış, “İnsan tabiatında kötülük külliyen engellenememekle birlikte, beşere karşı ortaya çıkan kötülükleri bütünüyle öngörmek ve engellemek de mümkün görünmüyor. Bu nedenle herkesin risk altında olduğunu söyleyebiliriz. Doğal afetler ve yoksulluk üzere birdenbire orta çıkan toplumsal meseleler ya da öngörülemeyen şiddet eğilimlerinin tehdidi herkes için potansiyel olarak vardır. Bu nedenle bu durumlara karşı hem müdafaa ve tedbire hedefli hem de meseleler ortaya çıktığında tedavi ve bakım için kurumsal toplumsal hizmetler gereklidir.” dedi.

Toplumsal hizmetler muhtaçlığı son 30-40 yılda arttı

Süreksiz ve acil durumlar için olduğu üzere bütün vakitlerin toplumsal risklerine karşı örgütlü ve kamusal yapının bir kesimi olarak toplumsal hizmetlere muhtaçlık olduğunu vurgulayan Barış, “Günümüzde bu hizmetlere ne kadar muhtaçlık olduğu son 30-40 yılda toplumsal hizmetlerin nicel artışına bakılarak anlaşılabilir. Toplumsal takviye alanların sayısı artık milyonlarla anılıyor. Meskende bakım hizmeti alan engelli sayısı yarım milyonu aştı ve sokakla bağlı meseleler görünür bir hal aldı. Bu sürecin sonunda daha örgütlü bir yapı muhtaçlığı doğdu. Bir bakanlığın bu periyotta tesis edilmiş olması toplumsal sıkıntıların vardığı noktayı gösteriyor.” sözlerini kullandı.

Toplumsal yardımlar pandemide artış gösterdi

Doç. Dr. İsmail Barış, toplumsal hizmet muhtaçlığının kriz vakitleri ile sonlu olmadığını söyledi ve kelamlarına şöyle devam etti:

“Ancak kriz vakitlerinde toplumsal hizmetlere muhtaçlık duyan bireyler zati savunmasız oldukları için gereksinim duydukları dayanak çok fazladır. Bu nedenle toplumsal hizmet muhtaçlık kümelerinin bilhassa pandemi periyodunda başka insanlara nazaran daha fazla olumsuz etkilendiklerini biliyoruz. Bilhassa kapalı, yatılı kurumlarda kalan çocuklar ve yaşlıların uzun müddet ‘mahsur’ ruh dünyalarında önemli sarsıntılara yol açtı. Geniş manada toplumsal hizmetlerin bir modülü olarak ‘sosyal yardımlarda’ pandemi periyodunda büyük bir artış olduğunu biliyoruz. Bu manada artışında en fazla göze çarpan alan toplumsal yardımlar oldu. Vefa kümeleri olarak isimlendirilen toplumsal hizmetler çalışmalarının bu devirde kıymetli çalışmaları gözlendi.”

Araman Kâfi Projesi kıymetli bir örnek

Üsküdar Üniversitesi Toplumsal Hizmet Bölümü’nün ‘Araman Kâfi Projesi’ni maddi olmayan çalışmalara örnek gösteren Doç. Dr. İsmail Barış, “Üsküdar Üniversitesi ve Üsküdar Kaymakamlığı’nın yürüttüğü proje ile Üsküdar ilçesinde belirlenen yaşlılara telefonla ulaşılarak yalnızlıkları paylaşılmaya, kimsesiz olmadıkları duygusu verilmeye çalışıldı. Bu çalışmada görüşme unsurları konusunda eğitim almış toplumsal öğrencileri telefonla ileri yaştaki bireylere ulaşarak pandemi şartlarında yalnızlık hissinden bir ölçüde çıkmaları için takviye olmaya çalıştılar.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı