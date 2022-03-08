“Sonsuz Enerji, Mitokondriyal Havva” Sergisi, 27 Mart’a Kadar AKM Galeri’de

AKM’DEN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NE ÖZEL SERGİ

Atatürk Kültür Merkezi ve Bağımsız Sanat Vakfı tarafından Dünya Kadınlar Günü için özel olarak tasarlanan, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla hazırlanan, Beyoğlu Belediyesi’nin de desteklediği “Sonsuz Enerji, Mitokondriyal Havva” sergisi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın katılımıyla ziyarete açıldı. Çok sayıda sanatçının eserlerini kadın teması çerçevesinde bir araya getiren sergi, 27 Mart’a kadar sürecek.

Bağımsız Sanat Vakfı tarafından hazırlanan, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Beyoğlu Belediyesi tarafından desteklenen “Sonsuz Enerji, Mitokondriyal Havva” sergisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında farklı branşlardan çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapan AKM’de ziyarete açıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın katılımıyla gerçekleşen açılışa sergide eserleri yer alan sanatçıların yanı sıra sanatseverler de katıldı.

Serginin 8 Mart sabahı yapılan açılış toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, fikir ve proje aşamasından itibaren sergiyle ilgili süreci heyecanla yürüttüklerini paylaşarak kadın meselesinin toplumun meselesi olduğunun altını çizdi. Yavuz, nüfusun yarısını ve iş gücünün en az üçte birini oluşturan kadınların karar verme mekanizmalarında daha fazla yer alması gerektiğine, fırsat eşitliğine ve rol dağılımında adalete dikkat çekti. Sanatın kadın meselesini anlatmanın en etkili yollarından biri olduğunu ifade eden Yavuz, “Kültür Turizm Bakanlığı olarak her zaman kadın sanatçılarımızın yanında olmaya ve kadın sanatçıları daha fazla desteklemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla ben de şahsen kadın sanatçılar tarafından sunulan projelere daha fazla zaman ayırmaya çalıştığımı belirtmek istiyorum. Pozitif ayrımcılık ise pozitif ayrımcılık yapıyorum.” dedi.

Serginin farklı sanatçıları bir araya getirmesine de değinen Yavuz, “Sergide çok yetenekli, çok güçlü 19 kadın sanatçımızın eserleri var. Erkekler de var. Kadın konusunu gündeme aldıkları için, bizim değerlerimizi, talebinizi, duygularımızı ve içinde bulunduğumuz durumu sanat yoluyla dile getirdikleri için hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü bütün bunları anlatmanın en içten yöntemlerinden bir tanesi her zaman sanat” diye belirtti.

Sergiye katılan sanatçıları tebrik eden Yavuz, kadınların taleplerini, duygularını, dertlerini en iyi şekilde ifade ettikleri ve kadınlara ses oldukları için sergiye katılan sanatçılara ve katılımları için sanatseverlere teşekkür ederek, bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Bağımsız Sanat Vakfı’nın sanatçının yaşadığı topluma ve aynı zamanda tüm insanlığa iletmek istediği mesajın yol gösterici misyonuna inanarak hazırladığı “Sonsuz Enerji, Mitokondriyal Havva” sergisinin küratörlüğünü ressam Hülya Yazıcı üstlendi. Serginin hazırlık sürecine değinen Yazıcı; “Bugün ülkemizin her yerinde ve bu hafta genel olarak baktığımızda kadının anıldığı, kadın sorunlarının çeşitli platformlarda tartışıldığı pek çok etkinlik yapılıyor. Kadınların emeklerini, alın terlerini, yaratıcılıklarını, yeteneklerini sergiledikleri pek çok etkinlik yapılıyor. Bu sergi, Bağımsız Sanat Vakfı’nın düzenlediği 3’üncü Kadınlar Günü sergisi. Kadınların geçirdiği hayat enerjisine dikkat çekmek istedik” dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise kadınların toplumsal hayata eşit katılımının önemine değinerek, “Tüm dünya inşalarını birleştiren, ayrım gözetmeden her bireye hitap eden dil, sanatın dilidir. Bizler de destek verdiğimiz bu serginin hepimizde bir farkındalık yaratmasını, kadına dair düşünce ve tasarımların sanatçılarla sanatseverleri buluşturmasını umut ediyoruz” dedi.

KADIN OLMAZSA HAYAT DA OLMAZ

Evrenselliği kadın olgusu çerçevesinde yeniden görünür kılmayı hedefleyen ”Sonsuz Enerji, Mitokondriyal Havva”, kadın olmayan bir hayatın imkânsızlığına vurgu yapıyor. Kökenimizin “kadın”dan geldiğini bilimsel bir gerçekliğe, enerji işlevinden sorumlu, canlılık esasını sağlayan mitokondrinin anneden gelen bir organel olduğuna dikkat çekerek ortaya koyuyor.

Anneden çocuğa geçerek devam eden enerji aktarımı, hayatın sürekliliğinde kadının önemine işaret ederken diğer taraftan günümüzde geleneksel ya da modern, eğitimli ya da eğitimsiz çoğu toplumlarda kadın kimliği ve hakları yok sayılıyor. Kadınlar fiziksel ya da psikolojik şiddete maruz kalıyor. Sergi, uygarlığın karşılaştığı çok köklü insanî, politik, ekonomik ve çevresel sorunların arifesinde, insanlık olarak başarıyı ve belki de gezegendeki kalıcılığı nihai olarak belirleyecek unsur “kadın”ı ele alıyor ve “kadın”ı ne kadar yaşamın merkezine aldığımız, onun meziyetlerine ne ölçüde paye verdiğimiz, onu ne denli yaşamın dinamik bir ögesi kılabildiğimiz üzerine düşünmeye sevk ediyor.



FARKLI NESİLLER VE TEKNİKLERDEN SANATÇILAR BİR ARADA

Yeryüzünü daha yaşanılır kılmanın ancak adalet temelli bir düzenle mümkün olacağını gözler önüne sermeyi hedefleyen ”Sonsuz Enerji, Mitokondriyal Havva”, 27 Mart’a kadar AKM Galeri’de gezilebilecek. Sergide farklı nesillerden, coğrafyalardan gelen ve farklı disiplinlerden beslenen Adalet Binnur, Burcu Erkal Salman, Ceylan Dökmen, Ecem Dilan Köse, Erhan Lanpir, Fatma Lootah, Feride Binicioğlu, Feyyaz İnanç, Gonca Kopuz, Günseli Kato, Hülya Yazıcı, Khayyam Zidane, Malik Bulut, Mehtap Özdemir, Mutlu Başkaya, Seydi Murat Koç, Şerafettin Dedeoğlu, Yusuf Aygeç ve Zehra Başaran’ın eserleri yer alıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı