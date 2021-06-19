Sonumuz Hep Yakın

Ödüllü podcast Hardcore History‘nin yaratıcısı ve dünyanın en büyük öykü anlatıcılarından Dan Carlin’in, geleceğin zorluklarını öngörebilmek için geçmişten gelen kıyamet anlarından kimilerine yakından baktığı kitabı Sonumuz Daima Yakın, 18 Haziran tarihinden itibaren daima kitap etiketi ile raflarda yer almaya hazırlanıyor.

Tarih hakkında konuşan bir anlatıcıdan öteki bir şey içermeyen uzun bir şov, ABD’de nasıl bu kadar tanınan oldu? Zira bu şov, kendine has sesi ve biçimiyle 2005’ten bu yana yeni jenerasyon medya içerikleri üreten Dan Carlin ile ilgili.

Güç vakitler sağlam beşerler mı doğurur? Çocuklarımızı yetiştirme biçimimizin toplumsal ölçeğe bir tesiri var mı? Kendimizi yok etmeden, silahlarımızın gücüyle baş etmeyi başarabilecek miyiz? İnsanlığın marifeti, bilgisi ve teknolojisi gerileyebilir mi? Bu çeşit soruların karşılıklarını kimse bilmiyor ancak kimse onları Dan Carlin’den daha farklı bir formda sormuyor. Bu biçim fikirler günümüze hitap eden, incelikli alt metinler içeren bir Alacakaranlık Jenerasyonu havasındadır ve çoğunlukla çağdaş akademik disiplinlerin sonlarını aşarak; drama, edebiyat ve sanatın alanına taşar.

Kendine mahsus öykü anlatımı, eğlenceli ve çağdaş lisanıyla Sonumuz Daima Yakın, geçmişe ve kendimize bakma halimize meydan okuyor. Tıpkı vakitte ele almamızı istediği sorular, akla gelebilecek en değerli mevzuyu içeriyor: insanın hayatta kalması! Zira Tunç Çağı’nın çöküşünden nükleer vakitlerin zorluklarına kadar bu problem, ısrarcı bir Demokles Kılıcı üzere insanlığın doruğunda.

Sonumuz Daima Yakın, 18 Haziran tarihinden itibaren raflarda.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı