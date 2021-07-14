Sony Sınırlı Sayıda Üretilen Yeni WH-1000XM4 Silent White Kablosuz Kulaklığı Beğeniye Sunuyor

Sony, hudutlu sayıda üretilen yeni WH-1000XM4 Silent White gürültü engelleme[1] teknolojisine sahip kablosuz kulaklığını, 75. kuruluş yıldönümünde piyasaya sunmanın heyecanını yaşıyor.

Yeni WH-1000XM4 Silent White kulaklıklar,sessiz ve dingin konseptini yansıtmak üzere “kar beyazı” renginde tasarlandı. WH-1000XM4 Silent White kulaklığın son katmanı, derinlik ve lüks bir dokunuş hissi yaratmak üzere sedef tesirli bir cilayla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Kulaklıklar, standart siyah ve gümüş renklerden farklı olarak lekelenmeye karşı daha da dirençli olması ve beyaz rengin yüksek kalitesini muhafazası için ek bir boya katmanına da sahiptir. Ayrıyeten, taşıma çantası ve kablolar kulaklıkların dingin beyazlığıyla son derece uyumlu tıpkı beyaz renkte sunuluyor.

Sırf müzik.

Yeni tasarım, büyük popülerlik kazanan WH-1000XM4’ün çok beğenilen teknolojisini yesyeni, şık bir beyaz renkte sunarak kullanıcının dinleme tecrübesini daha da ferdileştirme fırsatı veriyor.

Geçtiğimiz yıl duyurulan siyah ve gümüş renkli WH-1000XM4’ler üzere WH-1000XM4 Silent White kulaklıklar da yüksek ve orta frekanslı sesleri azaltarak Sony’nin bugüne kadarki en başarılı gürültü engelleme performansını sunuyor. Bu performans; yeni bir algoritma ve gürültüye, müziğe ve akustik özelliklere gerçek vakitli olarak ahenk sağlayan yeni bir Bluetooth® ses Çip Sistemine sahip Çift Gürültü Sensörü Teknolojili HD Gürültü Engelleme İşlemcisi QN1 sayesinde elde ediliyor. DSEE Extreme™ (Dijital Ses Geliştirme Motoru), Edge-AI (Uç Yapay Zekâ) kullanarak daha varlıklı ve eksiksiz bir dinleme tecrübesi yaratacak biçimde müziği gerçek vakitli olarak tahlil ederek tam manasıyla aslına sadık bir tecrübe için dijital sıkıştırma sırasında kaybolan sesi restore ediyor.

Kesintisiz geçiş için eller özgür dinleme tecrübesi

WH-1000XM4 Silent White, kesintisiz geçişli bir eller özgür dinleme tecrübesi sağlayan bir dizi akıllı teknolojiye sahiptir. Örneğin, “Konuş ve Sohbete Başla (Speak-to-Chat)” özelliğiyle müziği otomatik olarak duraklatmak için konuşmaya başlamak kafidir. Ya da kulaklıkların takılıp takılmadığını algılayan yakınlık sensörü ve iki hızlandırma sensörü sayesinde kulaklığın çalma durumunu otomatik olarak duraklatıp başlatabilir. Uyarlanabilir Ses Denetimi ise kullanıcının nerede olduğunu ve ne yaptığını algılayarak ortam sesi ayarlarını ülkü dinleme tecrübesi için uyarlayabilen bir diğer akıllı fonksiyona sahiptir.

Bütün gün rahatlıkla kullanma imkanı

WH-1000XM4’ün öteki renk alternatifleri üzere Silent White versiyon da sofistike biçimi harikulâde konfor ve hafif dizaynla bir ortaya getirir. Her vakit hareket halinde olanlar için tasarlanan harika yumuşak, basınç düşürücü kulaklık yastıkları, basıncı eşit formda dağıtır ve tam oturma için kulak/yastık temasını arttırır.

WH-1000XM4’te kulaklıkları tıpkı anda iki Bluetooth® aygıtla eşleştirmeyi sağlayan Çok Noktalı İlişki da mevcuttur. Buna ek olarak, kulaklıklar NFC uyumludur, 30 saate kadar pil ömrü[2] sunar ve Google Asistan ve Amazon Alexa[3] için optimize edilmiştir.

Sonlu sayıda üretilen WH-1000XM4 Silent White modeli yaklaşık Haziran 2021’den itibaren stoklar tükenene kadar satışta olacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı