Sony Türkiye, Vlog Dünyasına Girmek İsteyenlere Ücretsiz Eğitim Olanağı Sunduğu Platformu “Sony Vlog Academy” projesini hayata geçirdi

Sony, Vloggerlar ve sinema yapımcılarına yönelik eğitim platformu Sony Vlog Academy’i duyurdu.

“Sony Vlog Academy”sayesinde vlog dünyasına adım atmak isteyenler, vlog çekimi ve sinema üretimi konusunda bilgi sahibi olurken, kendilerini geliştirebilecekleri ilham verici platforma fiyatsız erişebiliyor.

Vlog Academy’nin influencer takımı, farklı alanlar ve farklı toplumsal platformlardan; Anıl Ünlü, Beğenilen Mutluer, İrem Yılmaz, Kubilay Sakarya, Mert Gündoğdu, Sibil Çetinkaya, Simla Canpolat, Trail of Us ve Yolda bi’ Blog üzere profesyonel isimlerden oluşuyor.

Sony Vlog Academy Influencerları, Sony ZV-1 profesyonel vlog kameraları ile yeni başlayan gençlere çeşitli çekim tekniklerini anlatırken, kendi gelişimlerini keşfedebilecekleri ilham verici özel görüntülerinin yanısıra vlog dünyasına dair püf noktalarını da paylaşıyor. Tüm yıl boyunca farklı husus başlıklarından ve farklı teknikteki görüntülerden oluşan bu seriye Sony’nin kendi web sitesinden dileyen herkes ulaşabilecek.

Sony, vloggerlar ve sinema yapımcılarına yönelik fiyatsız eğitim platformu Sony Vlog Academy ile vlog dünyasına yeni giriş yapan ya da girmeyi planlayan gençleri hedefliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı