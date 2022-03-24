Sorunsuz ve güvenli taşımacılık için CAG Logistics’den yeni atılımlar

Lojistik, otomotiv ve uluslararası ticaret alanlarında 7 ülkede 14 şirketiyle faaliyet gösteren Soycan Şirketler Grubu’nun iştiraki CAG Logistics, güncel koşullara uygun adımlar atmaya devam ediyor. Rekabetçi navlun fiyatlarıyla hizmet veren şirket, sunduğu parsiyel ve intermodal taşımacılıkla iş akışında yaşanan değişimlere yeni çözümler üreterek yıl içinde hizmet ağını Nordik ülkelere genişletecek.

Türkiye’nin en büyük lojistik servis sağlayıcılarından CAG Logistics, hizmet alanını genişlettiği ve yeni yatırımlara imza attığı 2021 yılının ardından 2022’de yeni rotalarını çizdi. Değişen dünyanın yeni trendlerine ayak uydurarak en doğru çözümleri ürettiklerini söyleyen Soycan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Soycan, “Bu yıl içinde Nordik hatlardaki operasyonlarımıza ağırlık vermeyi; parsiyel taşımacılık hizmetlerimiz kapsamında Almanya, Hollanda, Belçika, Litvanya ve Letonya’daki kabiliyetimizi artırmayı; Amerika ve Avrupa özelinde mikro dağıtım hizmetlerini yelpazemize katmayı, B2B’nin yanı sıra B2C’ye de hizmet vermeyi planlıyoruz. İntermodal hattımızı da Ukrayna, Belarus ve Litvanya’yı kapsayacak şekilde Baltık sınırına kadar genişletmek istiyoruz” dedi.

CAG Logistics’de hedef taşıma hizmetini sorunsuz şekilde vermek

Güncel şartların lojistik sektöründe yeni değişimler yarattığını ve buna uygun stratejiler geliştiren şirketlerin globalde başarıya ulaşacağını belirten Soycan, sözlerine şu şekilde devam etti: “Artık günümüzde ürünlerin üretildiği yerde değil tüketildiği yerde stoklanması zorunluluğu bulunuyor. CAG Logistics olarak biz de değişen şartlara en hızlı şekilde adapte olabilmek için operasyonlarımızı güncelliyor ve yeni planlamalar yapıyoruz. Tedarik zincirindeki önemli sorunların başında gelen navlun artışı ve beklenmeyen durumlardan dolayı gününde ve saatinde yük teslimlerinin gerçekleştirilememesi riskine karşı da yeni yatırımlara imza atıyoruz.”

Yıl içinde hizmet alanına yeni rotalar ekleniyor

CAG Logistics olarak 2022 yılında yeni yatırımlarla daha fazla ülke ve rotaya hizmet vermek istediklerini kaydeden Soycan, “CAG Logistics olarak komple taşımacılık hizmetlerimizde olduğu gibi parsiyel taşımacılık hizmetlerimizde de müşteri memnuniyetini ön planda tutmaya devam edeceğiz. Böylelikle ülkemizin dış ticaret hacmine yaptığımız katkı daha da artacak. İntermodal hattımızda taşıma kapasitemizi her sene çift haneli büyütmeyi ve pazar payımızı arttırmayı öngörüyoruz. Yurt dışındaki ikinci şirketimizi Romanya’da açtık. Romanya şirketimiz komple ve parsiyel taşımacılık hizmeti sunuyoruz. Bu şirketimiz özellikle Doğu Bloğu ülkelerine odaklanacak. Ayrıca bu yıl içinde deniz ve havayolu operasyonlarımıza ağırlık vererek ekibimizi büyüteceğiz. Gireceğimiz yeni pazarlarla birlikte bu yıl ve önümüzdeki birkaç yıl ortalama yüzde 15-20 büyüme öngörüyoruz” açıklamasını yaptı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı