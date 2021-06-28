Sosyal Medya fenomenleri İstanbul Cevahir’de “Yeri ve Zamanı” dedi

Hislerde büyük değişimlere yol açan pandemi sürecinde fizikî ve ruhsal olarak sıkıntı günler geçirenler için kaçış noktası olan İstanbul Cevahir, “Yeri ve Zamanı”nda denetimli olarak buluşmak isteyenlere yeni fırsatlar sunuyor.

Son bir buçuk yılda kaybedilen fiziki alışkanlıkları tekrardan hatırlatmak ismine “Yeri ve Zamanı” diyerek İstanbul Cevahir’e gelen Ece Tuncel, Yağmur Karabal, Uğur Şengül ve Fuat Sarıgül İstanbul Cevahir’de alışveriş yaparak, pandemi ile unutulan alışkanlıkları tekrardan hatırlatmak için insanları rahat ve hijyen dolu bir alışverişe davet ediyor.

Pandemi periyodunda meskendeki monoton ömürden bunalan ve bir kaçış noktası arayan fenomenler İstanbul Cevahir’de özledikleri yaşama kavuştular. Tekrar eden davranışlarından uzaklaşarak İstanbul Cevahir’de gereksinimlerini karşılayarak spor kıyafetlerinden ayakkabıya, makyaj gereçlerinden market muhtaçlığına kadar birçok farklı kategoride alışveriş yapan fenomenler, tecrübelerini toplumsal medya hesaplarına taşıyarak takipçilerini de bu heyecana ortak ettiler. Birbirinden farklı alanda tanınmış fenomenler, keyifli ve rahat alışverişi özlediklerini, kendilerini yenilenmiş hissettiklerini tabir ederek, olağanlaşma sürecinde inançlı alıveriş heyecanını yaşamak için tüm herkesi sevdikleriyle birlikte İstanbul Cevahir’e çağırıyor.

Sevdikleriyle hoşça vakit geçirip ruhsal açıdan rahatlamak isteyenlerin öncü buluşma noktalarından olan İstanbul Cevahir, pandemi periyodunun yalnızlaşan bireylerine duygusal manada “sarılma” fırsatı veriyor. Hayal kırıklıkları ve moral bozukluğuyla başa çıkmak için Yeri ve Vakti sloganıyla yine bir ortada olmaya ve geleceğe umutla bakmaya ziyaretçilerini çağıran İstanbul Cevahir, alınan üst seviye hijyen tedbirleriyle konutlarda yalnızlaşan bireyleri yeni bir döngünün başlangıcında kelam sahibi olmaya çağırıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı