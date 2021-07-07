Sosyal medya, futbol kulüplerinin hisse senedi fiyat tahminlerini etkiliyor

Futbol sanayisi, pandemi devrine kadar her yıl büyüyen ve gelişen bölümlerden biri durumundaydı. Birçok kesimde olduğu üzere futbol sanayisi de bu devirden olumsuz etkilendi. Pandemi öncesinde Türkiye’de futbol sanayisi son 10 yılda 5 kat büyümesinin yanı sıra, 2.5 milyonu geçen taraftar sayısı ile 400 milyon dolarlık pazar hacmine ulaşmıştı. Türk futbolunun 4 büyük kulübü Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor payları 2000’li yılların başından beri Borsa İstanbul’da süreç görüyor. Doğal olarak bu tıp borsalarda süreç gören kulüpler de hem sportif alanda hem de finansal pazarlarda risklerle karşılaşabiliyor. Bir futbol kulübünün genel performansı direkt olarak alandaki muvaffakiyetinden etkileniyor. Doğal olarak, bir maçın kazanılması yahut kaybedilmesi ilgili kulübün pay fiyatlarının artması yahut azalması ile sonuçlanıyor. Birebir vakitte, alanda başarılı olan bir ekibin popülerliği de artacağı için, borsa dışı mağazacılık, reklam ve yayın gelirlerinin de arttığı biliniyor.

Sabancı Üniversitesi tarafından yapılan yeni çalışma ise bu türlü büyük bir pazarı toplumsal medyanın nasıl etkilediğini gösterdi. Toplumsal medyanın maç öncesi beklentilerinin ve yatırımcıların pay senedi fiyatı iddiasında güçlü bir gösterge olduğunu ortaya koyan çalışma; Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Tabiat Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Altuğ Tanaltay liderliğinde, Sabancı Üniversitesi İdare Bilimleri Fakültesi Dekanı Nihat Kasap, Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Raha Akhavan-Tabatabaei ve Sabancı Üniversitesi İş Analitiği Yüksek Lisans Programı Mezunu ve Alibaba Travels Co. Şirketinde İş Analitiği Kadro Lideri Amirreza Safari Langroudi tarafından gerçekleştirildi.

Tanaltay, “Bildiğimiz şirketler üzere çalışan ve birden çok iş alanında faaliyet gösteren futbol kulüplerinin genel başarısı sırf sportif performansı ile değil, birebir vakitte finansal performansı ile de ilgilidir. Finansal performansın da en değerli göstergelerinden biri kulüplerin borsalardaki performanslarıdır. Bu çerçevede hedefimiz karar vericilerin sorularına cevaplar aramaktır” dedi.

Çalışmada; futbol kulüplerinin pay senedi fiyatlarının varsayımında maç sonuçları, maç öncesi beklentiler yahut maç ehemmiyeti bilgilerine dayanan üç farklı formül kullanıldı. Altuğ Tanaltay, çalışmaya dair şu değerlendirmeyi yaptı: “Maç öncesi beklentiler açısından bakıldığında, bahis oranlarının yatırımcıların yönelimleri ile ilgili kıymetli bir gösterge olduğu ortaya çıkıyor. Bu çalışmamızda, maç öncesi beklentilerinin bir öbür göstergesi olarak Twitter datalarından çıkan hisleri dahil etmeyi öneriyoruz ve dört büyük Türk futbol kadrosunun maç sonuçları, toplumsal medyadaki bu ekipler ile ilgili oluşmuş hisler ve pay senedi getirileri ortasındaki kontakları tahlil ediyoruz. Bulgularımız, toplumsal medyanın maç öncesi beklentilerinin ve yatırımcıların pay senedi fiyatı iddiasındaki fikirlerinin güçlü bir göstergesi olduğunu ortaya çıkarıyor.”dedi. Tanaltay, çalışmaya ait şu bilgileri aktardı: “Twitter üzerinde 2017-2019 yılları ortasında topladığımız 4 büyük kulüp ile ilgili 13 milyon bildiriden elde ettiğimiz metinsel bilgiden gruplar ile ilgili günlük his endekslerini hesaplamakta kullandık. Bunun yanında 2004-2019 yılları ortasında oynanmış 800 maçın sonuçları ve bu maçlar ile ilgili bahis sitelerinde yayınlanan bahis oranlarını da kullanarak, kulüplerin halka arzdan itibaren pay senetleri fiyatları üzerinde fiyatların ne kadar değişeceğini ve değişimin tarafını farklı ayrı matematiksel modeller kullanarak iddia etmeye çalıştık.”dedi.

Hibya Haber Ajansı