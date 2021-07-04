Sosyal Medyada Tacizle Mucadele

Toplumsal medyada çeşitli plaformları hepimiz gün içinde sıklıkla kullanıyoruz. Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter..

Hepsinin kendine uygun dinamikleri var. Hepsi tüketilecek ve üretilecek dijital bilgiler ve izler oluştururken, hedefleri ve kullanım formları birbirlerinden epey farklı.

Eğitmen ve dijital bağlantı profesyoneli Gamze Nurluoğlu bilhassa LinkedIn’de yaşanan taciz olaylarına dair LinkedIn’in aldığı tedbirler ve kullanıcıların tacize uğramaları durumunda neler yapmaları gerektiğiyle ilgili kullanıcıları bilgilendiriyor.

23 Haziran 2021, İstanbul – LinkedIn bugün kendini, çalışma hayatındaki insanların öbürleri ile yeniden iş hedefi ile irtibat kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan profesyonel toplumsal iş ağı ve toplumsal paylaşım platformu olarak tanımlıyor. Yeniden LinkedIn bu topluluğa katılanların kendilerini inançta hissetmesi için çalışmalar yapıyor. Zira global ölçekte linkedIn üzerinden iş mazereti ile sıklıkla bayanlar tacize uğruyor. Platformun tacizi önlemek için araç ve sistemlerini daima geliştirmek için yaptığı çalışmaları ve kullanıcıların bu tıp bir tacizle müsabakaları durumunda ne yapmaları gerektiğini eğitmen ve dijital bağlantı profesyoneli Gamze Nurluoğlu şöyle yorumluyor:

“LinkedIn kendini; üyelerin bilgi sahibi olmaya, manalı bağlar kurmaya ve iş bulmaya geldiği etkin bir profesyonel topluluk olarak tanımlıyor. Üyelerin bu topluluğa inançla katılabilmeleri için kendilerini inançta hissetmeleri gerektiğini de vurguluyor. İtimat duygusu ise bu ortada en hassas olanı; zira platformda spam, uygunsuz yahut taciz edici içerik paylaşıldığında risk altına giren birinci his. Bilhassa biz bayanlar için.

We Are Social tarafından yayımlanan Ocak 2021 datalarına nazaran Türkiye’deki LinkedIn kullanıcılarının yüzde 67,5’i erkek, yüzde 32,5’i bayan. Ana akışları, paylaşılan iletileri göz önünde bulundurduğumuzda ise istenmeyen bildirilere, tacizlere uğrayanların da bayan üyeler olduğunu görüyoruz çoklukla. Gün geçmiyor ki iş mazereti ile bir bayan daha taciz edilmesin Linkedin’de. Pekala bu yalnızca Türkiye’nin sorunu mi? Hayır aslında. Bu küresel bir sorun. İşte tam da bu nedenle Linkedin burada tacizi önlemek için araçlarını ve sistemlerini daima geliştirme adımı atıyor. Bu sistemlerin daha yeterli çalışması için temel adım ise; üyelerin olumsuz tecrübeleri bildirmeleri. Zira bildirilen her raporu; ayrıntılı inceliyor ve oradaki davranışlar sistemler tarafından da inceleniyor. Bugüne kadar ki incelemelere nazaran de ne yazık ki bildirilen taciz olayları büyük ölçüde özel iletilerden oluşuyormuş. Yani Linkedin’in kamusal alanında çekinenler, kusursuz profillere sahip olanlar; özel iletilerde istediği üzere karşı tarafı taciz edebiliyor. Zira orada kimse yok ve iki kişi ortasındaki durumun birçok vakit bilinmeyen kalacağını düşünüyorlar.

Bazen şahıslar bunu ifşa ediyor, bazen raporluyor fakat birçok vakit da engelleyip kurtulmaya çalışıyor. Engellemek tek başına kâfi değil. Öncelikle sizi rahatsız eden bir “taciz” durumu ile karşı karşıyaysanız bunu platforma bildirin.

Tacizin tarifi ne derseniz; Linkedin şöyle açıklıyor: Her üyenin taciz tecrübesi eşsiz ve şahsidir. Sizi rahatsız, huzursuz ediyorsa ve inanç hissinizi zedeliyorsa bu sizin için bir taciz olabilir”

“Engellemek Yetmez”

Özel bildiri üzerinden tacizle gayret biraz daha derin. Üyeler birbirleri ile bağlantıda oldukları için bilhassa gaye alındıklarını düşünerek daha önemli bir güvenlik sorunu ile karşı karşıya olunduklarını düşünüyorlar. Bu durumda çoklukla LinkedIn’e bildirmek yerine, engelleyip sorunu ortadan kaldırma davranışı gerçekleştiriliyor. Bunun gerisinde ise taciz eden üyenin haberi olur korkusu yatıyor. LinkedIn yahut benzeri platformların hiçbirisi şikayet konusunda hiçbir raporu üçüncü taraflarla paylaşmıyor. Yani bir kullanıcı şikayet edildiği an, şikayet edeni öğrenmesi mümkün değil.

Burada tüm platformların Profesyonel Topluluk Politikaları’nı her daim vurgulaması gerektiğini hatırlatan Nurluoğlu, linkedIn üzerinden tacizin nasıl tespit edildiğini de şöyle açıklıyor:

Taciz Tespit Düzeneği

Tacizin tespitinde Linkedin cinsel taciz edici iletiler gönderen üyelerin davranışlarının ekseriyetle üç kategoriye ayırıyor. Bunlar; romantik dolandırıcılar, uygunsuz istekler ve gayeli taciz.

– Romantik Dolandırıcılar: Bir üyeyi dolandırmak için romantik iletiler kullanarak uydurma yahut akına uğramış hesaplar aracılığıyla mali dolandırıcılık yapan üyelerdir.

– Uygunsuz İstekler: Linkedin bir flört sitesi değildir; lakin kimi üyeler uygunsuz bir formda öbür üyeleri romantik maksatlarla sohbet etmek isterler. Bu üyeler, ekseriyetle tanımadıkları üyelere bağlantı talep eden birden fazla bildiri gönderir. Bu popülasyonu, bu davranışı tespit etmek için tasarlanmış makine tahsili ile ele alınır.

– Gayeli Taciz: Bu, takip etme yahut trolleme üzere platform dışı bir görüşme yahut uyuşmazlığı Linkedin’e getirmeyi içerir. Bu ihlaller daha az yaygındır ve düzmece hesaplardan yahut gerçek üyelerden kaynaklanabilir.

Taciz Algılama Sistemi

Birinci olarak gönderen davranışını (örneğin, site kullanımı, gönderilen davetler, vb.) bir davranış modeli ile puanlıyor. İkinci etapta iletinin içeriğini bir ileti modeli ile puanlıyor. Son olarak ise sohbetteki iki üye ortasında kurulan etkileşimi tekrar etkileşim modeli ile puanlıyor. Her bir modelleme kendi içinde kuşkulu trafik işaretlemedikçe bir sonraki modele geçmiyor. Son olarak bu taciz algılama sistemi, taciz edici olduğu tespit edilen bildirileri gizleyen ve alıcılara bunları gizleme ve basitçe bildirme seçeneği sunan yeni bir özellik karşımıza çıkarıyor.

Kullanıcı davranışında da bu taciz bildirim evrelerinin geliştirilmesi ehemmiyet taşıyor. Zira davranış geliştirildikçe ve tacize karşı ön ihtar epey üyelerin güvenliği de artacak.

Nurluoğlu kelamlarını şöyle bitiriyor: “Linkedin’in bu gelişmeler ile ilgili açıklaması çok net. Bu mevzuda şöyle diyor: Linkedin’de tacizi tespit etmek ve azaltmak takımımız için en kıymetli önceliktir. Bu güçlü sorunu çözmek için kusursuz bir tahlil olmasa da Linkedin’deki tacizi ve üyeler üzerindeki tesirini en aza indirmek için stratejimizi geliştirmek için her gün çalışıyoruz. Platformlar, yapay zekalar ve sistemler ile kendini her gün geliştirirken; keşke beşerler da geliştirse ve tacizi, zorbalığı hayatın hiçbir alanında yaşamasak ne hoş olur.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı