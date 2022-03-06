Sosyete Pazarında kadınlara karanfil dağıttı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Yurt Mahallesi’ndeki Sosyete Pazarını ziyaret etti, kadınlara karanfil vererek, günlerini kutladı.

Başkan Soner Çetin, Sosyete Pazarına gelişinde esnaf ve kadınların büyük ilgisi ile karşılaştı. Pazara alışveriş için gelen kadınlara karanfil dağıtan Başkan Soner Çetin, burada vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgi gösterisi dolayısıyla pazarda zorlukla ilerleyebildi.

Sosyete pazarındaki tüm kadınlara kendi elleriyle tek tek karanfil dağıtan Başkan Soner Çetin, kadınların sadece belirli günlerde değil her zaman baş tacı edilmesi gerektiğini belirterek, “Biz de Çukurova Belediyesi olarak kadınlarımızı önceleyen projelere imza atıyoruz. Çocuklarını güven içinde bırakabilecekleri kreşler açıyoruz, meslek sahibi olmaları için meslek kursları düzenliyoruz, ürünlerini satabilecekleri kadın ürünleri pazarları açıyoruz” dedi.

Başkan Soner Çetin, gezisi sırasında kendisi ile hatıra fotoğraf çektirmek isteyen kadınları da kırmadı. Kadın olmadığı halde kadın dostu belediye başkanı ilan edildiğini ve bundan büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Başkan Soner Çetin, pazarda standları da tek tek ziyaret ederek, esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı