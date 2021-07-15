Sovos, 2021 SGK Teşviklerinde Gelinen Güncel Durumu Değerlendirdi

Vergi uyumluluğu ve vergi yazılımları konusunda dünya çapında önder pozisyonundaki Sovos, sonlanması öngörülen ve yeni başlayacak olan SGK teşvikleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Sovos, 15 Haziran’da düzenlediği webinar ile; 2021 yılı içerisinde yararlanılabilecek şimdiki teşvikler, Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakit Fiyat Dayanağı müddetlerinin uzatılma ihtimali, 7252 ile 7256 no’lu teşviklerin aktüel durumu, Faaliyetine Orta Verilen Bölümlere Yönelik Teşvikler (7316-7319) ve KOSGEB/İŞKUR Kaynaklı Fiyat ve Mesleksel Eğitim Dayanakları üzere merak edilen mevzulara açıklık getirdi.

Fortune 500 listesinde yer alan şirketlerin yarısından fazlasının da dahil olduğu 8000’in üzerinde şirkete, tamamlayıcı ve süreklilik arz eden vergi uyumluluğu tahlilleri sunan Sovos’un 15 Haziran’da düzenlediği webinarda Kovid-19 salgınının şirketler üzerinde oluşturduğu olumsuz tesirleri azaltmayı amaçlayan SGK teşviklerindeki son durum ve yeni teşvikler ele alındı.

“2021 SGK Teşviklerinde Yeni Durum” başlığıyla düzenlenen webinara konuşmacı olarak Sovos Türkiye Satış Yöneticisi Ali Bulut ile Sovos’un iş ortaklarından Cobus İş Geliştirme Kurucusu, SGK ve İŞKUR Teşvik Danışmanı Kemal Sakin katıldı.

SGK’nın mevcut ve devam edecek olan teşviklerini kıymetlendiren Sovos Türkiye Satış Yöneticisi Ali Bulut mevzuya ait görüşlerini şu formda lisana getirdi: “Vergilendirme, süreç ahengi için daima denetim, vergi raporlama ve vergiye ait daha pek çok bahiste eksiksiz ve ilişkili tahliller sunan Sovos; SGK teşvik hususlarının tahlilinde de karmaşık teşvik hesaplamalarına son vererek süratli ve kolay hesaplama, geçmiş periyot teşvik fiyatlarını yanılgı hissesi bırakmadan belirleme ve bu sayede işçi sayısını artırırken eş vakitli olarak maliyetlerden tasarruf etmeye yönelik pek çok yarar sağlıyor. Bu da bilhassa içerisinden geçmekte olduğumuz periyotta kurumlar için büyük değer arz ediyor. 7252 ve 7256 teşvikleri, Kovid-19 sebebiyle yaşadığımız pandemi periyodunda tüm müşterilerimiz için bir can suyu oldu. Sovos olarak müşterilerimizi bu teşviklerden yararlandırırken, birebir vakitte SGK’ya yapılan bildirimler ve müracaatlarda da danışmanlık yaptık. Müşterilerimizin yanlışlı müracaat ve bildirim yapmalarını önleyerek mağdur olmalarına müsaade vermedik.”

Şirketlerin 2021’de yararlanabileceği yeni teşvikler nelerdir?

SGK teşvikleri birçok şirketin işçi maliyetlerinden tasarruf ederek çıkarını artırdığı değerli bir yol olduğunun vurgulandığı webinarda, çalışan sayısında rastgele bir sınırlama olmaksızın, küçük ve büyük ölçekli tüm işletmeler her ay sigortalı çalışanları için yatırdığı sigorta priminde teşvik, takviye ve indirimden faydalanarak işçi maliyetlerinden tasarruf edebileceği konuşuldu.

Kovid-19 salgını ile uğraş kapsamında geçtiğimiz yıl özel şirketlere birçok dayanak sağlayan SGK, 2021 yılında da; Genç, Bayan ve Mesleksel Doküman Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik, İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanların İstihdamına Yönelik Teşvik, Ek İstihdam Teşviki üzere geçmişten gelen teşviklerin mühletini uzatarak ya da yeni teşvikler oluşturarak takviyelerini sürdürecek.

Teşviklerde Şimdiki Durum

Olağanlaşma Takviyesi: Olağanlaşma Takviyesi kapsamında; 1/7/2020 tarihinden evvel başvurarak yeni koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanan kısa çalışma ödeneğinden yahut nakdi fiyat dayanağından yararlanan sigortalıların tıpkı işyerinde haftalık olağan çalışma mühletlerine dönmeleri durumunda patronlara prim dayanağı sağlanmaktadır.

Artı İstihdam Prim Dayanağı: 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde en az sigortalı çalıştırılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ek olarak istihdam edilecek sigortalıların prim ödeme gün sayılarının 53,67 TL ile çarpımı sonucu bulunacak fiyatta patronlara prim takviyesi sağlanmaktadır.

*Ek Kurallar: Patron, dayanaktan yararlanan sigortalıların yarısından her birini, bu hususun uygulama mühletinin sona ermesinden itibaren, dayanak kapsamına girenlerin dayanaktan yararlandığı ortalama mühlet kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür.

Faaliyetine Orta Verilen Kesimlere Yönelik Teşviklerde Son Durum

Webinarda, SGK’nın 2021-14 sayılı Genelgesi çerçevesinde 7316 Kanun numaralı “Faaliyetine Orta Verilen Bölümlere Yönelik Teşvik” olarak isimlendirilen prim teşviki hakkında ayrıntılı bilgiler de ele alındı. Bu kapsamda şirketlerin bu prim teşvikinden yararlanma koşulları şu formda belirtildi:

NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına nazaran 56 kodunda, 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 yahut 96.04.03 kodunda faaliyet göstermesi;

2021/Mart ayında 4447 sayılı Kanun kapsamında bildirilen sigortalıların 2021/Nisan ve Mayıs aylarına/dönemlerine ait olması,

Çalıştırdığı şahısları sigortalı olarak bildirmediği yahut bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tarafında rastgele bir tespitin bulunmaması,

Teşvik kapsamına giren işyerlerinde, 2021/Mart ayında 4447 sayılı Kanun kapsamında bildirilen (işsizlik sigortasına tabi olan) sigortalıların 2021/Nisan ve Mayıs aylarına ait olmak kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 82. Unsuru uyarınca belirlenen prime temel çıkar alt hududu (brüt taban ücret) üzerinden hesaplanan sigortalı ve patron payı primlerinin tamamı (37,50) meblağında takviye sağlanacaktır.

49 yahut Altında Sigortalı Çalıştıran İşyerlerine 5 Sigortalıya Kadar Yeni Prim Dayanağı

2021/Mart ayında 49 yahut altında sigortalı çalıştıran özel kesim patronlarına yönelik, en fazla 5 sigortalıdan ötürü yararlanabilecekleri yeni bir prim dayanağı getirilmiştir.

Yararlanma kaideleri:

İşyerinin 2021/Mart ayında SGK’ya bildirilen sigortalı sayısının 49 yahut altında olması,

Takviyeden yararlanılacak sigortalının 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri ortasında işe alınmış olması yahut mevcut sigortalının 2021/Mart ayında en az 20 gün müddetle 4447 sayılı Kanunun süreksiz 24, süreksiz 27 yahut süreksiz 28. unsura istinaden nakdi fiyat takviyesinden yararlandırılıp olağan çalışma mühletine döndürülmüş olması,

1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri ortasında yeni işe alınan sigortalıdan ötürü takviyeden yararlanılacak ise sigortalının işe alındığı yıldan bir evvelki yılda işyerinden bildirilen ortalama sigortalı sayısına ek olması,

Yeni işe alınan sigortalıların işe alındıkları aydan evvelki üç aylık müddette 10 günden fazla 4/a yahut 4/c kapsamında sigortalı olmaması, ayrıyeten isteğe bağlı sigortalılık hariç 4/b kapsamında sigortalı olmaması.

Mühleti devam eden teşvikler nelerdir?

Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Teşvik, 4/B (BAĞ-KUR) 5 Puan Teşviki, Genç Teşebbüsçü Teşviki, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik ve Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerine Ait Teşvikler, SGK tarafından devam ettirilen teşvikler olmuşlardır.

KOSGEB ve İŞKUR kaynaklı Fiyat ve Mesleksel Eğitim Takviyeleri

Nitelikli Eleman İstihdam Takviyesi

İşbaşı Eğitim Programı

Şirketlerin Yararlanabileceği Öteki Teşvikler

– İşsizlik ödeneği alanların istihdamı halinde uygulanan prim teşviki (15921)

– Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Patron Payı Teşviki

– Kültür Yatırımları ve Teşebbüsleri Hakkında Uygulanan Sigorta Primi Teşviki (55225-25225)

– Toplumsal Hizmetlerden Faydalanan Çocukların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik (02828)

– İş Sıhhati ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı