Soyer: “Gelecek kuşaklara bırakacağımız en kıymetli şey atalarımızdan devraldıklarımız”

Orman yangınlarını önleyecek Türkiye’nin ilk ve tek yapay zeka uygulaması Akıllı İhbar Sistemi tanıtıldı

İzmir başta olmak üzere Ege’nin çeşitli bölgelerinde geçen yıl çıkan orman yangınlarının ardından olası felaketleri ilk anda önlemek amacıyla önemli çalışmalar yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilk ve tek yapay zeka uygulaması Akıllı İhbar Sistemi’ni hayata geçirdi. Akıllı İhbar Sistemi’nin önemine vurgu yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dirençli bir kent yarattıklarını belirterek “Doğamıza sahip çıkmak zorundayız. Bizim gelecek kuşaklara bırakacağımız en kıymetli şey atalarımızdan devraldıklarımız. Doğamıza sahip çıkmak bir belediye olarak birinci önceliğimiz” dedi.

Orman yangınları ile başa çıkmak ve erken müdahalede bulunabilmek için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilk olan Akıllı İhbar Sistemi’ni (AİS) basına tanıttı. Tüm şehri 12 telsiz kulesinde ormanlık alanların yüzde 46’sını gerçek zamanlı görüntü işleme teknolojisi “yapay zeka” ile 24 saat izleyen kameralar sayesinde en ufak bir dumanı dahi anında tespit edecek Akıllı İhbar Sistemi’nin tanıtım toplantısına; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Şükran Nurlu, Barış Karcı, sivil toplum kuruluşları, arama kurtarma ekipleri, itfaiye ekipleri, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı. Törende ayrıca olası bir yangın felaketi ihtimaline karşın ilk müdahale yapılması adına muhtarlara 56 su tankeri dağıtıldı.

Soyer: “Dirençli bir kent olmayı hedefimize koyduk”

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından her yıl verilen Avrupa Ödülü’ne bu yıl İzmir’in 46 ülkeden onlarca kenti geride bırakarak layık görüldüğünü hatırlatarak konuşmasına başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Çok gururluyum, mutluyum. İzmir, Avrupa kenti ilan edilerek büyük ödülü aldı. Avrupa Birliği tarihin en büyük demokrasi ve barış projesidir. Bugünkü sıcak siyasi ortamda AB’nin uygulamaları ile ilgili eleştiriler, beğenilmeyen şeyler elbette var. AB hala tarihin en büyük barış ve demokrasi projesi olmayı sürdürüyor. Demokrasi birlikte yaşamanın kültürüdür, hukukudur ve birlikte yaşamanın düzenlemesidir. Demokrasi insanların bu kainatta yarattığı en büyük inovasyonlardan biridir. Biz son 3 yıl içinde çok büyük felaketler yaşadık. Pandemiden depreme, büyük su taşkınlarından hortuma, hatta tsunamiye hepsini yaşadık. İnsanlığın yüz yüze olduğu iklim krizi, sadece uzak coğrafyalarda yaşanan etkiler bırakmıyor. Bizim coğrafyamız da artık yüzleşiyor. Büyük afetlerde karşılaşmaya başladık. Her an bunlarla yüzleşeceğimiz tehdidini fark ettik. Onun için uzunca bir süredir en öncelikli hedefimiz olarak dirençli bir kent olmayı hedefimize koyduk” dedi.

“Doğamıza sahip çıkmak bir belediye olarak birinci önceliğimiz”

2021 Eylül ayında Kültür Zirvesi’ne İzmir’in ev sahipliği yaptığını belirten Soyer, “Zirvede bir döngüsel kültür kavramını ortaya attık. Bu içinde bulunduğumuz iklim krizi ile ve demokrasinin krizi olarak tarif edilen zafiyetlerle başa çıkmak için kültürü bir araç olarak kullanmamız gerektiğini ifade ettik. Dört sütuna oturduğunu anlattık. Doğamızla uyum, birbirimizle uyum, geçmişimizle uyum ve değişimle uyum… Burada yapılan sunumla özünde dört sütun üzerine oturan döngüsel kültürün bir sonucu. Geçmişimizle uyum dedik, geçmişte yaşadığımız büyük felaketlerden nasıl dersler çıkartırız ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal kapasitesini felaketlerin verdiği derslerde nasıl geleceğe hazırlarız diye düşündük. Akıllı İhbar Sistemi, Türkiye’de ilk uygulanan bir sistem. Yapay zeka kullanılarak şu anda İzmir’in orman alanlarının yüzde 46’sını bir dakika içinde yangına mücadele edip başa çıkacak duruma geldik. Geçmişten çıkardığımız dersler ışığında kıyı köylerimizde acil müdahale sağlayacak İtfaiye Daire Başkanlığı nezdinde şube müdürlüğü kurduk. Yangına erken müdahale edilmesi için ilk olarak 2020’de 60 yangın söndürme tankeri verdik. 2021’de alınan 65 tankerin 56 tanesini bugün veriyoruz. Daha da sarp noktalarda bulunan köylere vereceğiz. Bu tankerleri vermeye devam edeceğiz. Köylerde anında müdahale imkanı sağlayacak düzenlemeleri yaptık. Birbirimizle uyum dediğimizde bu salonda bulunan Ege Orman Vakfı’ndan TEMA’ya, AKUT’tan ESİAD’a birlikte çalışıyoruz. El ele veriyoruz. Bütün bunları sizlerle yapıyoruz. Başka çaremiz yok. Dirençli bir kent olmak için ve felaketlerle başa çıkmak için hem geçmişimiz hem birbirimizle uyumu gerçekleştiriyoruz. Doğamızla uyum… Doğamıza sahip çıkmak zorundayız. Bizim gelecek kuşaklara bırakacağımız en kıymetli şey atalarımızdan devraldıklarımız. Doğamıza sahip çıkmak bir belediye olarak birinci önceliğimiz. Değişimle uyum da, yapay zekayı bu kentin, kurumsal kapasitenin içine yerleştirmek” dedi.

“Demokrasi mücadelemiz devam edecek”

Yapılan her çalışmanın kenti dirençli hale getirdiğini söyleyen Soyer, “Bir yandan da bu çalışma aslında demokrasinin dijitalizasyonu demektir. Demokrasinin erdemlerini değerlerini dijitalize ederek bugünün dünyasıyla uyumla hale getirerek bu şehrin geleceğini planlıyoruz. Demokrasiyi dijitalize etmek bir etmek, bir yandan teknolojiyi kullanarak şehrinizi dirençli hale getirmektir ama bir yandan kentin vatandaşlarını kentin yönetiminde daha çok söz sahibi olması için daha çok kentin yönetiminden haberdar olması için çalışmalar yapmaktır. Biz bütün bunları yaptığımız için büyük bir ödül kazandık. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Demokrasi 5 yılda bir sandığa gidilen, oy kullanılan bir rejimden ibaret değildir. Demokrasi hepimizin özgürce nefes aldığı, birlikte olmanın huzuruyla refahın adil paylaşıldığı, güler yüzle yaşadığı bir memleket, kent demektir. Demokrasi varsa bir gün casusluktan yargılandığınız bir davada 4,5 yıl tutuklu yattıktan sonra beraat ettiğiniz gün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile karşılaşmazsınız. Demokrasi mücadelemiz devam edecek, teknolojiyi daha çok kullanarak birbirimize daha çok sarılarak doğamıza sahip çıkarak teknolojiyi takip ederek…” dedi.

Sunum yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Ata Temiz, Akıllı İhbar Sistemi ile ilgili bir sunum yaptı. Temiz, “Gün geçtikçe dijital dönüşüm yaşantımızın merkezine oturdu. Doğal afetler ülkemizde de büyük bir sorun. Şehrimizin afetlere dirençli hale gelmesi de en büyük amacımız. Geldiğimiz noktada AİS’i ortaya çıkardık” diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse, Ege Bölgesi ve İzmir’in yangın konusunda yüksek riskli olduğunu söyledi. Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Derse ise, “Orman yangınlarıyla ilgili bekleme noktalarını bu sene de devam ettirerek ve artırarak orman yangınlarına etkin müdahale etmiş olacağız” dedi.

Akıllı İhbar Sistemi (AİS) nedir?

Orman yangınları ile başa çıkmak ve erken müdahalede bulunabilmek için geliştirilen AİS, tüm şehri 12 telsiz kulesinde ormanlık alanlarının yüzde 46’sını gerçek zamanlı görüntü işleme teknolojisi (yapay zeka) ile 24 saat izleyen kameraların sayesinde ufak bir dumanı dahi anında tespit eder. Tespit ettiği görüntüyü AKOM, 112 Çağrı, İtfaiye Merkez 2 ve Belediye Merkez 1 İhbar hatlarında bulunan yetkililere gönderir. Çağrı merkezindeki yetkililer, görüntüye ulaşıp alanı canlı olarak izlemeye başlar. İnceleme sonucunda riskli bir durum olduğu belirlenirse ALARM VER düğmesine basılır. Şüpheli bir durum olan yangın duman renginden konum belirlenir. Koordinat ve adres bilgileri bölgeye en yakın itfaiye istasyonuna iletilir. Sonrasında itfaiye yetkilileri telsiz aracılığıyla ilgili merkezlere, akıllı ihbar sistemi ise kısa mesaj aracılığıyla da bölgedeki Muhtarlara bilgi verir. Böylelikle itfaiye yetkilileri ve muhtarlar ve özel eğitim almış gönüllüler elbirliği ile yangına müdahale etmek için harekete geçer. Muhtarlıklar, kendilerine itfaiye tarafından verilen tankerlerle bölgeye ulaşarak itfaiye ekipleri gelene kadar ilk müdahalede bulunulur.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı