Soyer: “İstiklal Marşı esaret altına alınmak istenen vatanın umudu oldu”

İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yılı kutlandı

İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yılı İzmir’de Konak Atatürk Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamalar Cumhuriyet Meydanı ile Konak Atatürk Meydanı arasındaki anma yürüyüşüyle başladı. Başkan Soyer, “İstiklal Marşı, esaret altına alınmak istenen bu vatanın umudu oldu. Kadın, genç, yaşlı, çocuk demeden emperyalizme karşı topyekun mücadelenin sembolü oldu” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yılını Konak Atatürk Meydanı’nda düzenlediği törenle kutladı. Tören öncesinde İzmirliler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’ndan Konak Atatürk Meydanı’na yürüdü. Korteje İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, İzmir Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı, siyasi partilerin temsilcileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bürokratları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının, odaların ve derneklerin temsilcileri, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı.

Yürüyüşün ardından Konak Atatürk Meydanı’nda toplanan İzmirliler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra Ödemiş, Tire, Torbalı, Karşıyaka, Seferihisar ilçe belediyelerinin bandoları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi korolarının eşliğinde İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan coşkuyla okudu.

Soyer: “Vatanın umudu oldu”

Meydanda konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstiklal Marşı’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik, beraberlik ve bağımsızlığının sembolü olduğunu söyledi. Başkan Soyer, “İstiklâl Marşı, tarihin en büyük direnişlerinden biri olan kurtuluş destanının içinden doğdu. Esaret altına alınmak istenen bu vatanın umudu oldu. Kadın, genç, yaşlı, çocuk demeden emperyalizme karşı topyekun mücadelenin sembolü oldu. İstiklal Marşımız; hürriyetin, her şeyden kıymetli olduğunu ve en güçlü direnişin, bağımsızlık için olduğunu anlatır… ‘Korkma’ diyerek başlar” dedi. Zeytinlikleri maden faaliyetlerine açan yönetmeliğe atıf yapan Başkan Soyer, “Evet korkmuyoruz, bağımsızlığımızı savunmaktan, bu cennet vatanı korumaktan, cennet vatanın cennet doğasına sahip çıkmaktan, zeytin ağaçlarını korumaktan korkmadık, korkmuyoruz, korkmayacağız” ifadelerini kullandı.

“Önlerinde saygıyla eğiliyoruz”

Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı bu eşsiz eserin her dizesinin, işgal altındaki bu vatanın her bir ferdinin acılarıyla beraber özgürlüğe duyduğu özlemi ve özgürlük için direnmeyi anlattığını aktaran Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Marşımızda her dizeye nakış nakış işlenen öyle yoğun duygular var ki her seferinde yaşanan anların ruhunu içimizde hissediyoruz. İstiklal Marşımız, tarihsel anlamda, bir milletin savaş esnasında kurmuş olduğu bir meclisin oluruyla kabul edildi. Aziz kahramanlarımızın canıyla, kanıyla esaretten kurtardığı bu vatanın milli iradesini ortaya koydu. Bağımsızlığımıza ket vurmaya çalışanlara karşı bu toprakları, hürriyetine kavuşturan başta Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kaleme aldığı bu eşsiz eserle direnişi, mücadeleyi ve umudu büyüten Mehmet Akif Ersoy’u, bestesi ile bu müstesna eserin değerini güçlendiren Osman Zeki Üngör’ü ve tüm şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Her birinin aziz hatıraları önünde, saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad olsun.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı