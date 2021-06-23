Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
Soyluçiçek : “Yaşanan Vahşeti Sonuna Kadar Kınıyorum”Cumhuriyet Halk Partisi Çayırova İlçe Lideri Cihan Soyluçiçek, HDP İzmir vilayet binasına düzenlenen
Soyluçiçek : “Yaşanan Vahşeti Sonuna Kadar Kınıyorum”
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