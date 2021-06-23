Soyluçiçek : “Yaşanan Vahşeti Sonuna Kadar Kınıyorum”

Cumhuriyet Halk Partisi Çayırova İlçe Lideri Cihan Soyluçiçek, HDP İzmir vilayet binasına düzenlenen saldırıyı sert bir lisanla kınayarak hüzünlerini lisana getirdi.

Lider Soyluçiçek açıklamasında: “HDP İzmir vilayet binasına silahlı bir kişi tarafından taarruz düzenlendi. Parti çalışanı Deniz Poyraz maalesef hücumda hayatını yitirdi. Bir vatandaşımızın bu derece bir olayla can kaybı bizleri derinden üzmüştür. Deniz Poyraz’a rahmet ailesine ise sabırlar diliyoruz.

Vatandaşlarımızı iktidarın izlediği yol, kullandığı sözler kutuplaştırarak ayrıştırmaktadır. AKP iktidarı insanları şiddete sürükleyici tavrından vazgeçmelidir. Mafya ile iş birliği içerisinde bir idare anlayışı esasen kabul edilemez. Katil ve tıpkı vakitte bunun gerçek sorumlularının gerçek adalet karşısında hesap vermesi gereklidir. Bu yaşanan vahşeti sonuna kadar kınıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kutuplaştıran değil, birleştiren seven sevilen bir toplum anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.