SPK’dan tedbir kararı

Sermaye Piyasası Konseyi (SPK) önlem kararı aldı.

Kamuyu Aydınlat Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

”Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş (DOGUB) hisse piyasasında gerçekleştirilen süreçlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 unsurunda sayılan fiilin işlendiğine dair makul kuşku bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPKn’nun 1. hususu çerçevesinde yatırımcıların hak ve faydalarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn’nun 128/1-(a) hususuna dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik süreçlerin engellenmesi hedefiyle, 6362 sayılı SPKn’nun 101/1 unsuru ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Önlemler Bildirimi’nin 5/1 ve 6/1 hususları uyarınca, Bahar Urul, Erkan Özcan, Çisem Sülün, Zafer Şakaklı, Osman Telli, Şenay Özcan, Hakan Urul ve Halil İbrahim Bodur hakkında 02.06.2021 tarihli süreçlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay müddetle süreksiz süreç yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı