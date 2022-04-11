Spor Kenti Gölcük’te Bir Yatırım Daha Tamamlandı

“Spor Kenti Gölcük” hedefiyle yatırımlarını sürdüren Gölcük Belediyesi tarafından İrşadiye’de yapımı tamamlanan futbol sahası, gençlerin hizmetine sunuldu.

Gölcük Belediyesi, “Spor Kenti Gölcük” sloganıyla yatırımlarını birer birer hayata geçirmeye devam ediyor. İlçeye kazandırdığı spor alanlarına her geçen gün yenisini ekleyen Gölcük Belediyesi, bir futbol sahasını daha İrşadiye’de tamamlayarak gençlerin hizmetine sundu.

İLK GÜNDEN ÇOCUK VE GENÇLERİN YOĞUN İLGİSİNİ GÖRDÜ

Sentetik çim zemini, çevre koruma telleri ve üst koruma ağları tamamlanan 24×22 ebadındaki İrşadiye futbol sahası, halka açık olarak ilçe ve bölge gençlerine hizmet verecek. İrşadiye’de sahanın açılmasını sabırsızlıkla bekleyen gençler, çalışmaların tamamlanması ile yeni futbol sahalarını kullanmaya başladı. Hizmete açıldığı ilk gün çocuk ve gençlerin coşkulu seslerinin yankılandığı saha, bölge halkının beğenisini kazandı.

SPOR ALANLARININ TAMAMI BAKIMDAN GEÇİRİLDİ

Geleceğin teminatı çocukların güvenli alanlarda spor yapabilmelerini sağlamak için çalışmalarımızı sürdüren Gölcük Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Gölcük’e değer katacak bir proje olan Hasaneyn Spor Kompleksi’nin yapımı da devam ediyoruz. Değirmendere Stadı’nı ve zeminini FIFA standartlarında yenileyen Gölcük Belediyesi, futbol sahaları ve spor alanlarının tamamını bakımdan geçirerek 6 mahallede futbol sahalarının sentetik çim zeminlerini değiştirdi.

SPOR ALANLARININ SAYISI ARTIYOR

Gölcük Belediyesi tarafından yeni yapılan parklarda oluşturulan spor alanları yanında; Atatürk Mahallesi Kırlangıç Sokak’ta basketbol sahası yapıldı. Çalışmalar kapsamında Hamidiye Futbol sahası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje ile tamamlandı. Siretiye-Mamuriye arasındaki alana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından futbol sahası yapılarak, Ulaşlı ve Selimiye futbol sahalarının da zeminleri yenilendi.

SPORA VE SPORCUYA DESTEĞE DEVAM

Sahanın ilçe ve İrşadiye halkına hayırlı olmasını dileyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güvenli alanlarda spor yapabilmelerini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin adının sportif başarılarla duyurmak ve geleceğimizin teminatı gençlerimiz için, tesisleşme çalışmalarına, sporcularımıza ve kulüplerimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı