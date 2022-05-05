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Ana Sayfa Spor 5 Mayıs 2022 23 Görüntüleme

Spor Şenlikleri’nde oryantiring ve plaj voleybolu heyecanı

Spor Şenlikleri’nde oryantiring ve plaj voleybolu heyecanı

Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri’nde farklı branşlarda müsabakalar devam ediyor. Şenlikler kapsamında düzenlenen oryantiring yarışları ve plaj voleybolu karşılaşmaları heyecanlı anlara sahne oldu.

Nilüfer 20. Uluslararası Spor Şenlikleri’nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Şenlikler kapsamında organize edilen oryantiring ve plaj voleybolu branşlarında mücadele eden yüzlerce öğrenci derece için yarışsa da spor yapmanın tadını çıkardı.

Balat Atatürk Ormanı’nda düzenlenen oryantiring yarışlarında 300’ü aşkın öğrenci kıyasıya yarıştı. Minik, küçük, yıldız, Genç A ve Genç B kategorilerinde; kız ve erkek grupları farklı parkurlardaki hedeflere ulaşabilmek için yarıştı. Zorlu mücadelelerin ardından dereceye giren takım ve ferdi sporculara kupa ile madalyaları verildi.

Şenlikler kapsamında bu yıl ilk kez plaj voleybolu branşında da müsabakalar düzenlendi. Yıldızlar kategorisinde gerçekleşen ve kıyasıya mücadeleye sahne olan müsabakalara 19 okuldan 114 öğrenci katıldı. Kupa ve madalyaların verildiği mücadeleler sonunda erkeklerde birinci Kayapa Şehit Jandarma Er Eyüp Gürsoy Ortaokulu, ikinci Cavit Çağlar Ortaokulu, üçüncü de Kayapa Şehit Jandarma Er Eyüp Gürsoy Ortaokulu B takımı oldu.

Kızlar kategorisinde de birinci Tunçsiper Okulları ikinci Sınav Koleji Balat, üçüncü de Özlüce Aziz Sancar Ortaokulu olarak kürsüye çıkan takımlar oldu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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